Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (l.), Harald Fleischer von der Baufirma Joh. & C. Meyer und Sönke Gerundt, Abteilungsleiter Straßen im Bezirk Mitte, stehen auf dem provisorischen Fußweg am Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt. Dahinter ist die brachliegende Signa-Fläche zu sehen, auf der einst die Gänsemarkt-Passage stand.