Verkehr Hamburg Platz statt Parkplätze: Zentrale Straße in Hamm wird schöner

Hamburg. Knapp zwei Jahre ist es jetzt her, dass das Bezirksamt Mitte umfangreiche Sanierungsmaßnahmen für die Carl-Petersen-Straße in Hamburg-Hamm angekündigt hat. Bis jetzt ist nichts passiert, stattdessen mussten die Arbeiten an der rund einen Kilometer langen Straße immer wieder verschoben werden. Doch woran liegt das?

„Der Zeitplan für die Umsetzung der Pläne in der Carl-Petersen-Straße musste mehrfach aufgrund von Leitungsarbeiten, unter anderem von Stromnetz Hamburg und der Telekom, nach hinten verschoben werden“, erklärte Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) nun die Verzögerung im Regionalausschuss Horn/Hamm/Borgfelde. Er rechne damit, dass mit dem Umbau im ersten Quartal 2024 begonnen werden könne.

Verkehr Hamburg: Carl-Petersen-Straße in Hamm soll aufgewertet werden

Noch bis zum Zweiten Weltkrieg war die Carl-Petersen-Straße die Haupteinkaufsstraße des Stadtteils und deshalb von großer Bedeutung für Hamm. Nach dem Wiederaufbau in den 1950er-Jahren wurde der Straßenzug umgestaltet, doch auch heute finden sich hier noch einige Geschäfte.

An der Carl-Petersen-Straße in Hamburg-Hamm sind mehr Platz für Fußgänger und Pflanzeninseln mit Bänken geplant.

Foto: Mertins Landschaftsarchitektur im Auftrag von Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH

Um die Straße aufzuwerten, sind nun verschiedene Maßnahmen vom Bezirksamt Hamburg-Mitte geplant. Doch auch ansässige Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen wollen in die Sanierung investieren und haben sich deshalb schon 2021 im BID (Business Improvement District) Carl-Petersen-Straße zusammengeschlossen.

Hamburg-Hamm: Fahrbahn der Carl-Petersen-Straße wird erneuert

Geplant ist nun, im westlichen Teil der Carl-Petersen-Straße, vom Sievekingdamm bis zur Ohlendorfstraße, die Gehwege neu zu pflastern und die Fahrbahn zu erneuern. Vor dem Edeka-Supermarkt soll ein kleiner Platz mit Pflanzeninseln und Sitzbänken entstehen, um die Aufenthaltsqualität des hoch frequentierten Bereichs zu steigern. Zusätzlich sind neue Fahrradbügel geplant.

An der Carl-Petersen-Straße in Hamburg-Hamm werden mehr Fahrradbügel aufgestellt.

Foto: Mertins Landschaftsarchitektur im Auftrag von Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH

Am mittleren/östlichen Teil der Carl-Petersen-Straße, von der Ohlendorfstraße bis zum Hammer Steindamm, befinden sich die meisten Geschäfte. Unter anderem eine Apotheke, eine Post und ein Café sind auf diesem Abschnitt zu finden. Auch hier will das Bezirksamt den Fahrbahnbelag erneuern und zwischen der Ohlendorfstraße und Auf den Blöcken einen zentralen Geschäftsbereich ohne hohe Bordsteinkanten schaffen.

Verkehr Hamburg: 40 Parkplätze fallen an der zentralen Straße in Hamm weg

Dafür sollen die Parkplätze, die zurzeit noch zum Schrägparken ausgerichtet sind, zu Längsparkplätzen umfunktioniert werden. Auch hier sind neue Fahrradbügel geplant, außerdem sollen zwei Querungshilfen installiert und neue Bäume gepflanzt werden.

Wichtig für Anwohner: Mit der Umgestaltung fallen Parkplätze weg. Statt 110 wird es nach den Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich nur noch 70 Stellplätze für Pkw geben. Rund zehn Monate sollen die Bauarbeiten nach Beginn im Frühjahr andauern, so Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer.