Diese Eislaufbahnen in Hamburg haben geöffnet – alle Preise und Infos

Eisdisco oder öffentliches Eislauftraining: Wer in Hamburg Schlittschuhlaufen will, hat einige Optionen. Eine Übersicht.

Die Eisbahn in der Parkanlage Planten un Blomen lockt jedes Jahr zahlreiche Hamburger und Hamburgerinnen an.

Hamburg. Noch dauert es ein wenig, bis die vielen Weihnachtsmärkte in Hamburg ihre Tore öffnen und bei Minusgraden zu Glühwein und gebrannten Mandeln locken. Doch für alle, die sich schon jetzt in winterliche Stimmung bringen wollen, gibt es eine gute Alternative: Die Eislaufbahnen in Hamburg, deren Saison bereits gestartet ist.

Und besonders jetzt, bei sinkenden Temperaturen und immer früher einkehrender Dunkelheit, lohnt sich ein Besuch. Ob unter freiem Himmel oder in der Halle, zentral oder abgelegen, mit Eisdisco oder ohne viel Tamtam – das Angebot ist groß. Eine Übersicht:

Eisbahnen in Hamburg: Wandsbeker Winterzauber

Schon seit vergangener Woche erstrahlt der Marktplatz in Wandsbek wieder in weihnachtlichem Glanz. In einem kleinen Winterdorf bestehend aus Almhütten und verschiedenen Ständen können Gäste den ersten Glühwein des Jahres genießen – und sich danach aufs Eis wagen: Auf der 240 Quadratmeter großen „Like-Ice-Bahn“, dem Herzstück des Wintermarktes, können sich Groß und Klein täglich von 12 bis 22 Uhr austoben.

Für Stimmung sorgen dabei die begleitende Discomusik und weihnachtliche Beleuchtung. 90 Minuten Schlittschuhlaufen kosten für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 3 Euro. Für das Ausleihen von einem Paar Schlittschuhen werden 4 Euro fällig.

Beim Wandsbeker Winterzauber gibt es eine 240 Quadratmeter große Eislaufbahn (Archivbild).

Foto: Wandsbeker Winterzauber / Hamburg

EisArena Hamburg mitten in Planten un Blomen

Zentraler geht es wohl kaum: Mitten in Planten un Blomen lockt seit dem 26. Oktober die EisArena Hamburg wieder täglich von 10 bis 22 Uhr zum Schlittschuhlaufen (Ausnahme: dienstags nur bis 20 Uhr). 4300 Quadratmeter ist die Fläche groß und damit eine der größten Kunsteisbahnen unter freiem Himmel in Deutschland.

Passend zum Wochenende wird dort jeden Freitag und Sonnabend eine Clubnight veranstaltet: Ab 19 Uhr können Gäste dann in musikalischer Begleitung eines Live-DJs auf dem Eis ihre Runden drehen. Und für alle, die dabei noch ein wenig Übung benötigen, ist der Mittwoch besonders interessant. Jede Woche findet dann von 16.30 bis 17.30 Uhr ein öffentliches Eislauftraining für jedermann statt.

Die Eislaufbahn in Planten un Blomen.

Foto: Reto Klar

Erwachsene müssen für den 2,5-stündigen Eislaufspaß 13 Euro bezahlen, Kinder bis 16 Jahre 11 Euro. Damit liegen die diesjährigen Preise 2 Euro über denen vom letzten Jahr. Die EisArena Hamburg begründet diese Erhöhung mit gestiegenen Energiekosten. Die Ausleihgebühr für ein Paar Schlittschuhe (2,5 Stunden) beträgt 9 Euro.

q.beyond Arena in Bahrenfeld öffnet einmal in der Woche

Die q.beyond Arena in Hamburg-Bahrenfeld ist eigentlich der Trainingsort von Hobbymannschaften, Eishockeyvereinen, Eiskunstläufern und Eisstockschützen. Doch einmal in der Woche öffnet die rund 2600 Quadratmeter große Eissporthalle ihre Türen auch für die Öffentlichkeit: Jeden Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr ist die Fläche dann für alle Hamburger und Hamburgerinnen nutzbar, im Dezember werden die Öffnungszeiten zusätzlich auf den Sonnabend ausgeweitet.

Und wer nach der sportlichen Betätigung noch eine Stärkung benötigt: An der Icebar wird eine kleine Auswahl an Speisen und Getränken angeboten. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet in der q.beyond Arena 6 Euro, für Kinder bis 13 Jahre 4 Euro. Der Preis für ein Paar Schlittschuhe zum Ausleihen: 5 Euro.

Eisbahn Stellingen – mit zeltförmiger Überdachung

Auf den (Kufen-)Spuren von Profis: Die Eisbahn Stellingen ist normalerweise vor allem durch die Eishockeyspiele des Hamburger SV bekannt. Doch in der Wintersaison können auch Hobby-Schlittschuhläufer die Eisfläche im Hamburger Westen nutzen.

Die Eisbahn in Stellingen hat Extra-Laufzeiten für Senioren und Familien.

Foto: Bezirksamt Eimsbüttel, Foto: Maximilian Attila Bartsch

Jeweils Dienstag bis Sonntag ist die Eisbahn mit zeltförmiger Überdachung zu unterschiedlichen Uhrzeiten für die Öffentlichkeit freigegeben. Mittwoch bis Freitag gibt es eine zusätzliche Laufzeit für Senioren und Familien mit kleinen Kindern. Erwachsene zahlen für eine Laufzeit (zwei Stunden) 5 Euro, Kinder bis 15 Jahre 2,50 Euro. Ein Paar Schlittschuhe kostet im Verleih 5,50 Euro.

Eisland Farmsen lockt mit Eisdisco und Lichtshow

Etwas weiter abgelegen, aber dafür mit einigen Highlights im Repertoire, liegt das Eisland Farmsen. Die große Eislaufhalle wird von Bäderland betrieben und bietet ihren Gästen eine rund 1800 Quadratmeter große Eisfläche. Zusätzlich zur musikalischen Begleitung lockt das Eisland Farmsen mit verschiedenen Beleuchtungseffekten sowie einer großen Videowand.

Jeden Sonnabend ab 20 Uhr laden die Veranstalter außerdem zur bunten Eisdisco inklusive Lichtshow ein. Und wer mal eine Pause braucht: Am Imbiss „Polarstern“ werden Hungrige mit Currywurst, Frikadellen und Co. versorgt.

Eisdisco im Eisland Farmsen.

Foto: Bäderland Hamburg GmbH

Bis auf montags hat das Eisland Farmsen jeden Tag geöffnet: Dienstag von 11 bis 15.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 11 bis 16 Uhr, Sonnabend von 12 bis 17.30 Uhr und von 20 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Einzelkarte 6 Euro, Kinder unter 16 Jahren 4,20 Euro. Für ein Paar Schlittschuhe (2,5 Stunden) wird eine Gebühr von 8 Euro fällig.