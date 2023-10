Neuer Wall: Einbrecher steigen durch Fenster bei Chanel ein

Bei Chanel am Neuen Wall in der Hamburger City ist es bereits vor einem Jahr zu einem spektakulären Einbruch gekommen. Damals rasten Täter mit einem Audi in das Geschäft.

Hamburg. Einbruch bei Chanel am Neuen Wall in der Hamburger Innenstadt: Wie am Montag bekannt wurde, haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen ein Fenster an dem Luxusgeschäft aufgehebelt und Kleidung, Handtaschen und Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro aus den Auslagen mitgenommen.

Der Sicherheitsdienst, bei dem ein Einbruchalarm auflief, informierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich zahlreiche Peterwagenbesatzungen beteiligten, entkamen die Einbrecher mit ihrer Beute.

Polizei Hamburg: Vor einem Jahr rasten drei Männer mit Auto in Chanel am Neuen Wall

Es ist nicht erste Einbruch in die Edel-Boutique. Vor etwa einem Jahr rasten drei Männer mit einem gestohlenen Audi 80 in die Eingangstür. Auch damals waren das Ziel der Täter Schmuck, Handtaschen und Luxus-Kleidung, die im vergleichbar hohen Wert von den Blitz-Einbrechern innerhalb von nur einer Minute erbeutet werden konnten.

2017 konnte ein Einbrecher (47) festgenommen werden, der ebenfalls bei Chanel am Neuen Wall eingestiegen war. Die Beute, Luxusgüter abermals im Wert von mehr als 100.000 Euro, hatte er noch bei sich.

Chanel am Neuen Wall: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Auch die Geschäfte im Umfeld von Chanel wurden Opfer vergleichbarer Taten. Im Frühjahr 2020 erbeutete ein Trio aus der Bottega Veneta am neuen Wall Handtaschen im Wert von rund 130.000 Euro. Im Herbst 2015 war die Montblanc-Boutique am Neuen Wall Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten eine Wand durchbrochen, um an Füllfederhalter und Taschen zu kommen. Gleich um die Ecke am Jungfernstieg wurde ebenfalls 2015 der Juwelier Bucherer Ziel eines Raubüberfalls, bei dem zwei Täter mehr als 40 Luxus-Uhren erbeuteten. Das Duo flüchtete damals auf einem Motorroller.

Nach dem jetzigen Einbruch bei Chanel haben Ermittler des örtlichen LKA 112 die Ermittlungen übernommen. Die Beamten hoffen, dass sich Zeugen melden. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr. Wer im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen machte oder andere Hinweise zu der Tat hat, möchte sich beim Landeskriminalamt unter Telefon 4286-56789 melden.