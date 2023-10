Polizei Hamburg: Mann will sich an Frau (42) sexuell vergehen: Zeugen gesucht

Das LKA sucht nach einem sexuellen Übergriff in St. Georg nach Zeugen. Täter soll „auffallend große Zahnlücke“ haben.

Eine 42-jährige Frau wurde am Sonntag in Hamburg-St. Georg angegriffen. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter.

Hamburg. Ein unbekannter Mann soll am Sonntagnachmittag in Hamburg-St. Georg versucht haben, sich sexuell an einer 42 Jahre alte Frau zu vergehen. Dem mutmaßlichen Täter gelang die Flucht. Nun bittet die Polizei Hamburg um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, ereignete sich der Übergriff gegen 14.39 Uhr. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verfolgte sie der Unbekannte vom August-Bebel-Park in die Norderstraße. Dort stieß der Mann die 42-Jährige gegen ein Baugerüst und versuchte, „sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen“, heißt es weiter.

Doch die Frau schrie um Hilfe. Mehrere Zeugen wurden darauf aufmerksam und verständigten die Polizei. Daraufhin habe der Mann von seinem Opfer abgelassen und sei geflüchtet. Wohin, ist noch nicht klar.

Beschrieben wird der unbekannte Tatverdächtige wie folgt:

auffällig große Zahnlücke

schwarz

leichter Bartansatz

gelocktes Haar

„eingefallenes“ Gesicht

bekleidet mit einem weißen Oberteil mit Stickereien

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, soll sich bitte telefonisch unter der 040/4286-56789 oder persönlich auf einer Dienstelle bei der Polizei melden.

