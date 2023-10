Polizei Hamburg: Überfall auf Tankstelle – Unbekannter bedroht 18-Jährigen mit Messer

In einer Tankstelle in Hamburg-Billbrook und einem Kiosk in Neustadt kam es jeweils zu bewaffneten Überfällen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Hamburg. Ein 18-Jähriger hatte am Sonntagnachmittag gegen 16.25 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Wöhlerstraße Hamburg-Billbrook kurz verlassen, als ein Unbekannter in den Laden kam und sich an der Kasse zu schaffen machte.

Als der Angestellte zurückkam, hatte der Täter die Kasse bereits geöffnet und laut Polizeiangaben von Montag Geld entnommen. Anschließend ging er auf den 18-Jährigen los, versetzte ihm mehrere Faustschläge und bedrohte ihn mit einem Messer.

Polizei Hamburg sucht nach Überfall auf Tankstelle in Billbrook nach Zeugen

Dann griff er noch einmal nach dem Geld und packte auch mehrere Stangen Zigaretten ein. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung und ließ den Kassierer mit leichten Verletzungen zurück. Jetzt sucht die Polizei Hamburg nach Zeugen.

Der Unbekannte war bei seinem Überfall maskiert und trug nach Angaben der Polizei einen medizinischen Mundschutz. Die Beamten leiteten sofort die Fahndung ein, konnten den Täter bislang allerdings nicht ausfindig machen. Jetzt hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

1,80 bis 1,85 Meter groß

sprach Deutsch mit russischem Akzent

trug schwarze Kleidung und Schuhe

sowie rot-orangene Handschuhe

und eine Kapuze über seine schwarze Kappe

Kiosk-Mitarbeiter in Hamburg-Neustadt bedroht: Täter erbeutete Zigaretten und Geld

Stunden später kam es gegen 22.15 Uhr in einem Kiosk in der Wexstraße in Hamburg-Neustadt zu einem ähnlichen Fall, als ein maskierter Unbekannter, den 29-jährigen Verkäufer mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Zigarettenstangen verlangte.

Der Verkäufer wollte das Geschäft gerade verlassen und Feierabend machen, als der Täter ihn in den Kiosk zurückdrängte. Anschließend verstaute er die Zigaretten in Müllsäcken und nahm auch Bargeld aus der Kasse mit, ehe er in eine unbekannte Richtung verschwand. Der Verkäufer blieb unverletzt und verständigte die Polizei, die jetzt nach Zeugen sucht.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,90 Meter groß

sportliche, breite Figur

sprach akzentfreies Deutsch

schwarze Kleidung

Zeugen können sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.