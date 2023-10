Polizei Hamburg Überfall in Wettbüro: 19-Jährige schlägt Täter in die Flucht

Hamburg. Bewaffnet mit einer Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagabend versucht, ein Wettbüro der Kette Tipico in Barmbek-Süd zu überfallen. Doch eine 19 Jahre alte Mitarbeiterin schlug den Mann in die Flucht, indem sie blitzschnell einen Alarm auslöste. Nun bittet die Polizei Hamburg um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, betrat der Mann gegen 23 Uhr das Wettbüro in der Humboldtstraße nahe der Hamburger Meile. Er soll zunächst auf Englisch gefragt haben, ob er die Automaten noch nutzen dürfe. Doch dann begab er sich plötzlich hinter den Thresen und bedrohte eine 19-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe.

Mehr zum Thema

Polizei Hamburg: Überfall in Wettbüro – 19-Jährige schlägt Täter in die Flucht

Der Unbekannte forderte die junge Frau auf, ihm das Geld zu geben, das sich dort in der Kasse befand. Doch die Mitarbeiterin reagierte schnell und löste einen Alram aus. Das verschreckte den mutmaßlichen Räuber derart, dass er ohne Beute die Flucht ergriff.

Beschrieben wird der unbekannte, männliche Täter wie folgt:

40 bis 50 Jahre alt

schwarz

1,80 bis 1,90 Meter groß

Schlanke Figur

Er soll eine schwarze Daunenjacke getragen haben

Dazu eine Cap

Sprach gebrochen Englisch und Deutsch

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen inzwischen an das Raubdezernat (LKA 144) übergeben. Zeugen, die Hinweise geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefon 040/ 4286-56789 oder auf einer Dienststelle zu melden.