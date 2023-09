Michael Schulte gibt in Hamburg ein Gratis-Minikonzert – alle Infos

Der bekannte Singer-Songwriter tritt am Mittwoch an der Mönckebergstraße auf. Was hinter der Aktion steckt und wann es losgeht.

Michael Schulte veröffentlichte in diesem Jahr den Song „Waterfall“, jetzt spielt er ein kostenloses Mini-Konzert in Hamburg (Archivbild).

Hamburg. Mittagspause mal ganz anders: Am Mittwoch (27. September) veranstaltet Radio Hamburg in der Hamburger City – direkt am Mönckebrunnen – die „Radio Hamburg Mega Musik Mittagspause“. Dabei wird der bekannte Singer-Songwriter Michael Schulte live an der Mönckebergstraße auftreten und ein Gratis-Minikonzert geben.

Der Künstler aus Eckernförde vertrat 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon und erreichte dort den vierten Platz. Außerdem ist er bekannt durch die Castingshow „The Voice of Germany“, wo er 2012 den dritten Platz erreichte und Max Giesinger und Rea Garvey auf Tour begleitete.

Michael Schulte in der Hamburger City – live und unplugged

Schulte wird bei dem Minikonzert am Mittwoch zwischen 13.40 und etwa 14 Uhr seine Hits live und unplugged auf der Terrasse des Starbucks an der Mönckebergstraße präsentieren. „Ein exklusives Konzert, bei dem die Zuhörerinnen und Zuhörer den authentischen Künstler kostenfrei hautnah erleben können“, teilte Radio Hamburg mit.

Es ist bereits das dritte Mal, dass der Sender die musikalische Mittagspause veranstaltet. In den Vorjahren waren die Künstler Tom Gregory und Leony auf der Bühne zu sehen. „Die musikalische Mittagspause ist unsere kreative Antwort auf den hektischen Alltag“, sagt Radio-Hamburg-Programmleiter Niklas Naujok zu der Idee der Veranstaltung. „Musik hat die außergewöhnliche Kraft, uns aus dem Trott des Tages zu führen und Momente der Freude zu schenken.“