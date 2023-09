Immobilen Hamburg Nach Insolvenz: 24 Grundstücke in Top-Lagen zu verkaufen

Auf diesem Grundstück an der Straße Neuer Korbmachersand auf Finkenwerder sollten acht Wohneinheiten entstehen, wie die Visualisierung zeigt.

Wegen der Immobilienkrise rutschte die NB-Gruppe in die Insolvenz. Welche Flächen in Hamburg und an der Ostsee nun zu haben sind.