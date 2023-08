Rahlstedt: Michael Batz lässt beliebte Hochzeitskirche in Hamburg strahlen

Hamburg. Michael Batz setzt Hamburg in diesen Tagen an mehreren Orten in Szene – aktuell Teile der Hamburger Innenstadt. Darauf folgt der Blue Port, vom 1. bis 10. September taucht Batz den Hamburger Hafen in ein tiefes Blau. Doch damit nicht genug: Der Künstler plant zudem an einer der ältesten Kirchen Norddeutschlands eine einzigartige Lichtinstallation.

Es ist die Alt-Rahlstedter Kirche, die in diesem Jahr ihr 775-jähriges Bestehen feiert und bei Hochzeitspaaren für kirchliche Trauungen beliebt ist.

Hamburg-Rahlstedt: Michael Batz lässt 775 Jahre altes Gebäude erstrahlen

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt begeht das Jubiläum mit einem großen Gemeindefest am 30. September und 1. Oktober unter dem Motto „Lichtblick seit 775 Jahren“. Michael Batz wird die alte Feldsteinkirche an der Rahlstedter Pfarrstraße in Licht tauchen.

Michael Batz auf dem Dach der Elbphilharmonie bei Vorbereitungen für den Blue Port in Hamburg.

Foto: Marcelo Hernandez

Die Illumination der Kirche, die hinter Bäumen versteckt ist und am Wandsewanderweg liegt, wird zwar nicht so spektakulär sein wie der Blue Port. Aber: „Die ältesten Hamburger Schiffe sind nie gefahren, sondern immer an Land geblieben, im Ozean der Zeit. Die Kirche Alt-Rahlstedt gehört zu ihnen“, sagt Lichtkünstler Batz dem Abendblatt. „Immer noch hält sie Kurs, gibt Orientierung, Trost und Zuversicht.“

Als zeitlose Arche sei sie ein „Ort der Einkehr, der Fröhlichkeit und des Bekenntnisses zum Frieden“.

Aydan Özoğuz kommt zur Illumination der Kirche in Rahlstedt

„Ein äußerer und ein innerer Lichtkreis werden sich um das Gebäude legen, lassen es leuchten im Kontext seiner Umgebung und feiern seine ehrwürdige Bestimmung“, sagt Batz.

Zur feierlichen Illumination der Kirche am 30. September, ab 19 Uhr, werden Saliha Aydan Özoğuz (SPD), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, und Wandsbeker SPD-Bundestagsabgeordnete sowie Alt-Landesbischof Gerhard Ulrich erwartet, der am 1. Oktober die Festpredigt hält.

Hamburg-Rahlstedt: Kirchengemeinde feiert großes Fest

Zahlreiche Aktionen mit Musik und einem „Markt der Möglichkeiten“ mit verschiedenen Ständen stehen auf dem Programm des Rahlstedter Kirchengemeindefestes, das am 30. September um 16 Uhr vor der historischen Kirche beginnt. Die Illumination ist ausschließlich am Abend des 30. September zu sehen.

In dem mittelalterlichen Granitbau finden sich nach Angaben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wertvolle Ausstattungsstücke vom Mittelalter bis zur Neuzeit, darunter ein hölzernes Kruzifix aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, ein dreiteiliger Altaraufsatz von 1695 mit Gemälden und ein Messingkronleuchter von 1744.

Michael Batz hat bereits Gotteshäuser in Hamburg beleuchtet

Weitere Ausstattungselemente sind ein Fenster mit gotischer Backsteinprofilierung in der Nähe der Kanzel, Holzfiguren des Petrus und Jakobus aus der Mitte des 15. Jahrhunderts und eine Bronzeglocke aus dem Jahr 1494.

Bereits vor drei Jahren hatte Michael Batz evangelische Kirchen in Hamburg illuminiert. Bei der Aktion „Hoffnungsleuchten“ während der Advents- und Pandemiezeit 2020 wurden unter anderem die Hauptkirchen in der City in dezentes Licht getaucht. „Lichtzeichen sind Lebenszeichen. Wo Licht ist, ist auch Hoffnung, und die Zuversicht, nicht allein zu sein“, sagte er damals.