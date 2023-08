Outlet Neumünster: Mit Bus zu Schnäppchen – Gute Nachrichten für Shopping-Fans aus Hamburg

Ein besonderer Service wird seit Anfang August wieder angeboten, der sich an Hamburger richtet. Late-Night-Shopping geplant.

Shopping in Neumünster

Hamburg. Shoppingliebhaber, die gerne Ausschau nach Schnäppchen halten, dürfte die Nachricht freuen: Der wegen der Corona-Pandemie vorübergehend eingeschränkte Shuttle-Service zum Designer Outlet in Neumünster ist seit Anfang August wieder vollständig in Betrieb.

McArthurGlen im Norden Hamburgs, gelegen in der Nähe der A7, ist das größte Outlet-Center in Norddeutschland, es gibt rund 120 Shops. Kleidung von Marken wie Hugo Boss, Aigner, Nike, Adidas Levi’s und Liebeskind Berlin wird hier verkauft.

Outlet-Center Neumünster: Shuttle verkehrt wieder regelmäßig

Der Shuttle fährt in Hamburg jeweils am Busbahnhof Dammtor ab, und zwar am Theodor-Heuss-Platz hinter der Shell-Tankstelle. Beim McArthurGlen Designer Outlet Neumünster, das zudem einige neue Einkaufsmöglichkeiten bietet, startet der Shuttle zur Rückfahrt bei der Bäckerei Tackmann (im Outlet-Center).

Jeden Freitag wird eine Fahrt angeboten, Abfahrt in Hamburg ist um 15 Uhr, die Rückfahrt in Neumünster wird nach dem Schlendern durch die Gassen des Einkaufsparadieses um 19.30 Uhr angetreten.

Sonnabends bietet der Betreiber HCT zwei Fahrten an – die erste morgens um 10 Uhr ab Hamburg (mit Rückfahrt um 14 Uhr), die zweite um 15 Uhr hin und um 20 Uhr wieder zurück in die Hansestadt.

Neumünster: Outlet-Center – Sonderfahrten zu speziellen Anlässen

Sonderfahrten bietet das Hamburger Busunternehmen ebenfalls an: Denn an verkaufsoffenen Sonntagen wird auch gefahren, etwa am 3. September ab Hamburg um 11.30 Uhr hin und ab Neumünster um 16.30 Uhr zurück.

Auch zum Late Night Shopping, am 20. Oktober, stehen zwei Fahrten im Programm: Der erste Bus startet ab Hamburg um 10 Uhr und fährt um 14 Uhr zurück, der zweite Wagen fährt um 18 Uhr und sammelt die Gäste in Neumünster um 23 Uhr für die Rückfahrt ein.

Personen, die den Shuttlebus in Anspruch nehmen möchten, werden gebeten, ihre Tickets vorab online zu buchen. Das Ticket für Hin- und Rückfahrt kostet insgesamt 20 Euro und kann im Internet gebucht werden.