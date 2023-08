Polizei Hamburg: Überfall auf Tankstelle – Kunde schlägt Räuber in die Flucht

Hamburg. Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, eine Tankstelle in Hammerbrook auszurauben. Dabei wurde ein Angestellter angegriffen. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei Hamburg um Zeugenhinweise.

Wie Polizeisprecher Sören Zimbal schildert, haben die Männer den Verkaufsraum der Tankstelle am Hammer Deich um 1.10 Uhr betreten und den 38 Jahre alten Mitarbeiter attackiert. „Als ein 40 Jahre alter Kunde in die Tankstelle hereinkam, flüchtete das Duo ohne Beute in unbekannte Richtung“, so Zimbal. Der Angestellte blieb bei dem Angriff unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte aber nicht zum Ergreifen der Räuber. Sie werden laut Polizei wie folgt beschrieben:

Der erste Täter

ist circa 170 cm groß,

habe kurze dunkle Haare mit vermutlich Geheimratsecken,

ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“,

ungepflegte Zähne und auffällige Zahnlücken,

war bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunkelblauen Parka, hellgrauen Schuhen und einem dunklen Cap

und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Der zweite Täter

ist laut Polizei größer als sein Komplize,

habe einen Bart und eine auffällig hellblonde, vordere Haarpartie,

trug ein orangefarbenes Shirt, eine dunkle Hose, einen dunkelgrünen Hoodie und dunkle Schuhe.

Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst die ersten Ermittlungen am Tatort übernommen. Zuständig ist nun das Raubdezernat der Region Mitte II.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder womöglich Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Dienststelle zu melden.