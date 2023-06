Raubüberfall in Bergedorf: Polizei Hamburg zeigt Foto des Täters

Der gesuchte Räuber hat Anfang April eine Tankstelle am Ladenbeker Furtweg überfallen und zwei Menschen mit einem Messer bedroht.

Öffentlichkeitsfahndung Raubüberfall in Bergedorf: Polizei zeigt Foto des Täters

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bergedorf veröffentlicht die Polizei nun Fotos des Räubers und fragt, wer kennt diesen Mann? Laut Polizei bedrohte der Unbekannte am 2. April einen Angestellten und einen Kunden mit einem Messer. Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie der Kunde mit ausgestreckten Armen auf dem Boden neben dem Täter liegt.

Der 43 Jahre alte Mitarbeiter der Tankstelle am Ladenbeker Furtweg hat sich hingegen zur Wehr gesetzt, „woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte“, so ein Polizeisprecher damals. Der Räuber ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Billwerder Billdeich.

Räuberfall auf Tankstelle: Kunde und Angestellter bleiben unverletzt

Während der Tat trug der Räuber eine Maske. Gut zu erkennen ist dabei sein rot-brauner Bart.

Foto: Polizei Hamburg / BGZ

Der Angestellte sowie der 35 Jahre alte Kunde blieben unverletzt. Eine Fahndung nach dem Täter blieb in der Nacht zu diesem Sonntag ohne Erfolg. Auch die Ermittlungen nach der Tat führten trotz der Bilder nicht zum dem Räuber, der laut der Aufzeichnung die bft-Tankstelle am Ladenbeker Furtweg um 1.13 Uhr betrat.

Das ist die Beschreibung des Räubers am Tattag:

25 bis 30 Jahre alt

175 bis 180 cm groß

sportliche Statur

braun-rötlicher, länglicher Kinnbart

bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit zwei weißen Streifen, einem zweifarbigen Kapuzenpullover, schwarzen Turn-/Sportschuhen und schwarzen Handschuhen

führte eine schwarze, quadratische Umhängetasche mit sich

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-567 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.