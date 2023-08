CSD – so läuft die große Demo zum Christopher Street Day in Hamburg

Etwa 250.000 Menschen werden am Sonnabend in der Innenstadt erwartet. Die Veranstaltung ist politisch aufgeladen wie selten zuvor.

250.000 Menschen werden zur CSD-Demo am Sonnabend in Hamburg erwartet – das wären noch einmal 25.000 mehr als im Vorjahr (Archivbild).

Christopher Street Day CSD – so läuft die große Demo in Hamburg

Hamburg. Laute Musik, geschmückte Trucks und schrille Kostüme: Rund 250.000 Menschen erwarten die Veranstalter am Sonnabend zur großen Christopher-Street-Day-Demo (CSD) in der Hamburger Innenstadt. Unter dem Motto „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit“ wollen 116 Gruppen von der Langen Reihe in St. Georg vorbei am Hauptbahnhof und durch die Mönckebergstraße bis zur Esplanade ziehen – so viele wie noch nie, wie Manuel Opitz von Veranstalter Hamburg Pride sagte.

Wegen der umfangreichen Sperrungen bittet die Polizei alle, die an der Parade teilnehmen oder aus anderen Gründen in die City wollen, mit möglichst schienengebundenen öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen oder zu Fuß zu kommen. Alle anderen mögen den Bereich rund um die Innenstadt weiträumig umfahren.

Die äußeren Bedingungen könnten angesichts der vergangenen Tage deutlich schlechter sein. Laut Deutschem Wetterdienst ist es im Tagesverlauf wechselnd bewölkt, ab dem Mittag könne es einzelne kurze Schauer geben. Zum Abend hin sei es nur noch gering bewölkt bei Höchstwerten um 22 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger südwestlicher Wind, der später auf Südost bis Ost drehe.

CSD in Hamburg politisch aufgeladen wie selten

Schon seit Freitag vergangener Woche weht die Regenbogenflagge zur Pride Week am Hamburger Rathaus und anderen Gebäuden der Stadt wie etwa der Handelskammer. „Es läuft wahnsinnig gut“, sagte Opitz. Weit mehr als 60 Veranstaltungen in dieser Woche seien ebenfalls ein neuer Rekord.

„Das Interesse ist sehr, sehr groß, auch weil die Pride Week politisch aufgeladen ist wie selten zuvor.“ Dies zeige schon das Motto: „Wir fordern ein Selbstbestimmungsgesetz für Transmenschen, das auch seinen Namen verdient hat und auch wirklich ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht“, sagte er.

CSD in Hamburg: Trans-Politikerin spricht bei Abschlusskundgebung

Bei der Abschlusskundgebung der Demo wird die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer sprechen. Die Grünen-Politikerin hatte 2018 – damals noch Mitglied des Bayerischen Landtags – als erste Parlamentarierin in Deutschland ihre Transidentität öffentlich gemacht.

Auch die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang wird nach Hamburg kommen. Aus der Hamburger Politik werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie die Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) erwartet.

Erstmals ist die Nordkirche mit einem Truck bei der CSD-Parade vertreten. Auch politische Parteien sowie Unternehmen wie die Deutsche Bahn, Otto und Meta sind unter den angemeldeten Gruppen. Für sie hat Hamburg Pride einen verpflichtenden Selbstauskunftsbogen eingeführt, in dem sie angeben müssen, welche queerfreundlichen Maßnahmen bislang intern ergriffen werden und wie die LGBTIQ*-Community abseits des CSD unterstützt und gefördert werde.

CSD in Hamburg: Ausladung der CDU sorgt für Wirbel

Für Aufsehen sorgte die Ausladung der CDU. Hamburg Pride reagierte damit auf die Unterstützung der Anti-Gender-Initiative von Sabine Mertens, die wegen homophober Aussagen in die Kritik geraten war. Auch dass sich der Landesparteitag gegen das von der Berliner Ampelkoalition geplante Selbstbestimmungsgesetz aussprach, wurde in der Szene mit Unmut aufgenommen.

Neu ist der „Inklusionstruck“ mit einer Hebebühne für Menschen im Rollstuhl. Er werde in Kooperation mit der Deutschen Muskelschwund-Hilfe Hamburg organisiert und von der Aktion Mensch, dem Amerikanischen Generalkonsulat Hamburg und Google gefördert. Auch für ältere queere Personen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität wurde eine Mitfahrgelegenheit geschaffen.

Für alle Trucks musste erstmals eine CO 2 -Abgabe geleistet werden. Durch sie wurden 1360 Euro für das Projekt „Mein Baum – Meine Stadt“ der Loki-Schmidt-Stiftung erlöst.

Die große Abschlussparty zum Christopher Street Day findet wieder auf St. Pauli statt. Auch hier sollen in diesem Jahr Rekorde gesprengt werden. 15 Kiez-Locations machen laut Veranstalter bei der Party mit.