An der Spitze des neuen Gebäudekomplexes Johann Kontor liegt das Bürogebäude. Bernd Saar (l.), Christina Schoop und Polier Thorsten Borchers tragen die maßgebliche Verantwortung für das Großprojekt in der Hamburger City.

Das Johann Kontor am Klosterwall beherbergt auch Hotel, Markthalle und Büros. Was die Hamburger in dem neuen Viertel erwartet.