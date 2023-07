Polizei Hamburg: Junger Mann auf St. Pauli homophob beleidigt und angegriffen

Mahnwache auf dem Kiez in Hamburg im vergangenen Jahr. Am Freitagabend hat es dort erneut einen homophoben Vorfall gegeben. (Symbolbild)

Hamburg. Schon wieder ein homophober Vorfall auf dem Kiez: Am Freitagabend ist ein 20-Jähriger auf St. Pauli unter anderem homophob von einem Unbekannten beleidigt und angegriffen worden, wie die Polizei Hamburg am Montag mitteilt. Nun werden Zeugen gesucht.

Der 20-Jährige war Polizeiangaben zufolge gegen 21.10 Uhr mit zwei Frauen (20 und 31) auf St. Pauli unterwegs. An der Ecke Otzenstraße/Am Brunnenhof lief das Trio an einem Pärchen vorbei. Kurz danach verfolgte der männliche Part des Pärchens die jungen Leute, zog dem 20-Jährigen von hinten an der Schulter und versuchte, ihn zu schlagen.

Polizei Hamburg: Junger Mann homophob auf St. Pauli beleidigt

Dem jungen Mann gelang es noch rechtzeitig, sich loszureißen und dem Schlag auszuweichen. Bevor der Angreifer in eine angrenzende Grünanlage flüchtete, beleidigte er den 20-Jährigen homophob.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 25 Jahre alt

circa 180 cm groß

dunkle kurze Haare

kurzer Bart

bekleidet mit einer hellen Jeans und einer Trainingsjacke

trug ein Basecap

Mann greift 20-Jährigen an und beleidigt ihn homophob: Zeugen gesucht

Der 20-Jährige erlitt bei dem Angriff eine oberflächliche Verletzung an einer Schulter, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das LKA hat nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Erst am Donnerstag hatte ein Unbekannter die Mitarbeiterin einer Werbeagentur in der Hamburger Sternschanze homophob beleidigt und mit dem Tode bedroht, weil an der Fassade des Gebäudes Regenbogenfahnen hängen. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen.