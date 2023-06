Hafen Hamburg: Dinner über der Elbe – Neustart für Restaurant im Ginn Hotel

Henning Groeneveld hat im Atlantic gekocht und bringt frischen Wind in die Gastronomie des Elbspeichers. Was die Gäste erwartet.

In das Restaurant des Ginn Hotels am Hamburger Hafen von Direktor Folke Sievers (l.) bringt der neue Küchenchef Henning Groeneveld (r.) nun frischen Wind – und eine neue Speisekarte.

Hamburg. Das Atlantic und das Rialto sind bekannte Hamburger Adressen: In dem Grandhotel an der Außenalster und in dem angesagten Restaurant auf der Fleetinsel hat Henning Groeneveld schon gekocht, im Letzteren hatte er die Position des Küchenchefs inne.

Nun hat der 25-Jährige seine Wirkungsstätte hoch über die Elbe verlegt. Der gebürtige Ostfriese ist nun für die Küche vom Restaurant in der achten Etage im Ginn Hotel an der Großen Elbstraße verantwortlich.

Hafen Hamburg: Restaurant im Ginn Hotel mit neuer Speisekarte

Und dort soll es jetzt richtig losgehen. „Die neue Speisekarte ist fertig, und auch das Team ist vollständig. Ab sofort ist das Restaurant täglich ab 17 Uhr geöffnet“, sagt Groeneveld und verrät, was die Gäste künftig erwartet: „Ich lasse mich gerne auf der bunten Elbmeile vor unserer Tür inspirieren, spreche hier mit den Händlern und kreiere mit dem Team eine unkonventionelle und ehrliche Küche.“

Die Gäste können Fisch, aber auch Rindertatar bestellen

Fangfrischer Fisch und Gemüse aus dem Alten Land können geordert werden. Auch Knurrhahn an Lauch und Bohnen Cassoulet sowie Labskaus mit Rollmops und Ei sind auf der Karte zu finden, ebenso Klassiker wie Rindertatar.

Das Ginn Hotel liegt an der Großen Elbstraße in Hamburg.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

„Wir haben natürlich auch saisonale Spezialitäten. Aktuell ist das Spargel in verschiedenen Variationen“, sagt Groeneveld, der sein Handwerk im Hotel Alte Werft in Papenburg gelernt hat und auch schon im luxuriösen Badhotel Sternhagen in Cuxhaven kochte.

Bei gutem Wetter kann auf der Dachterrasse gespeist werden

Auf der Weinkarte im Restaurant des Ginn Hotels sind vor allem deutsche Winzer vertreten, aber es gibt auch feine Tropfen aus Frankreich und Italien. Besonders ist: Die Gäste dinieren in der achten Etage des Ginn Hotels, und dort ist ein weiter Blick über die Elbe und den Hamburger Hafen garantiert.

„Wenn es das Wetter zulässt, können die Hotelgäste und Einheimische natürlich auf unserer Dachterrasse speisen. Wir freuen uns, dass wir Henning Groeneveld jetzt an Bord haben, und wollen auch viele Hamburgerinnen und Hamburger für unser Haus begeistern“, sagt Regionaldirektor Folke Sievers.

Hafen Hamburg: Ginn Hotel wird um ein Tagungscenter erweitert

In der angrenzenden Bar können die Gäste einen Aperitif oder Absacker genießen. Diese hat täglich bis 1 Uhr geöffnet. Auf der Karte sind zahlreiche Cocktails zu finden und eine große Auswahl an Gin und Rum.

Direkt nebenan im historischen Elbspeicher ist der Umbau zu einem Tagungscenter mit Eventflächen auf der Zielgeraden. Auch das Gebäude wird vom Ginn Hotel bespielt. „Die offizielle Eröffnung wird Ende August sein“, kündigte Sievers an.