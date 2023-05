Polizei Hamburg: Ballindamm – Einbrecher entpuppen sich als Profi-Safeknacker

Hamburg. Zivilfahnder haben in der Nacht zum Montag vier Einbrecher am Ballindamm in der Hamburger City festgenommen. Das Quartett wollte dort bei einem Optiker einsteigen. Jetzt hat sich herausgestellt: Die Täter dürften nicht nur für eine ganze Serie von Einbrüchen in Firmen in ganz Hamburg verantwortlich sein. Es handelt sich zudem um versierte Safeknacker.

Zwei der Männer, die beide einschlägig bekannt sind, sitzen nun in Untersuchungshaft. Es waren vor allem Geld und Zigaretten, auf die es die Täter abgesehen hatten. Dafür waren sie vor allem in Hamburg, aber auch einmal in Hessen auf Einbruchstour. Im Stadtteil Marmstorf erbeuteten sie am Osterwochenende rund 25.000 Euro aus einem Tresor und noch einmal Zigaretten im Wert von 8000 bis 10.000 Euro.

Polizei Hamburg geht von diversen Einbrüchen der Safeknacker aus

Dreist: An dem Wochenende brachen sie ganz in der Nähe ein weiteres Mal ein – in einen Penny-Supermarkt. Aber auch in Winterhude, Altona, Horn und Wandsbek befinden sich Tatorte, die der Bande zugerechnet werden. In allen Fällen waren es Geschäfte – darunter zwei Großmärkte, eine Dönerproduktion, aber auch zwei Modeläden und ein Buchladen.

Einer der Einbrecher – gefilmt von einer Überwachungskamera bei einem Einbruchsversuch in einen Großmarkt.

Foto: André Zand-Vakili

„Wir gehen aktuell von acht Einbruchsversuchen und sechs vollendeten Einbrüchen aus“, sagt Polizeisprecherin Nina Kaluza. Als in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr zwei der Männer gerade dabei waren, die Eingangstür zu der Filiale von Edel-Optics nahe der Europa Passage aufzubrechen, schlugen die Zivilfahnder zu. Offenbar hatten sie die Einbrecherbande bereits „auf dem Schirm“ gehabt.

Safeknacker in Hamburg – Polizei durchsucht mehre Wohnungen

Ihre beiden Komplizen wurden in unmittelbarer Tatortnähe gestellt. Sie hatten im Fluchtwagen gewartet. Nach den Festnahmen durchsuchten Beamte Wohnungen in den Stadtteilen Wilstorf, Billstedt und Ottensen sowie eine Adresse in Wilhelmsburg, die einer der Täter als Unterschlupf nutzte.

Auch zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt – darunter ein VW Bus, mit dem die Einbrecher an Tatorten vorgefahren waren. Sie hatten den geräumigen Wagen vermutlich gewählt, um Beute wie Zigaretten besser abtransportieren zu können.

Polizei Hamburg: Safeknacker-Quartett für weitere Taten verantwortlich?

Die festgenommenen Männer Engin T. (39) und Faruk C. (40) kamen in Untersuchungshaft. Beide sind einschlägig als Diebe und Einbrecher bekannt und sitzen nicht das erste Mal im Gefängnis. Hikmed T. (52) blieb auf freiem Fuß. Der Mann ist zwar ebenfalls aktenkundig – unter anderem wegen Gewalttaten – und hat auch Hafterfahrung. Aber in seinem Fall hätten laut Polizei keine Haftgründe vorgelegen.

Auf freien Fuß blieb zudem der Älteste aus dem Quartett, Torben H. (57). Er war bei der Polizei bislang nicht wegen Straftaten aufgefallen. In seiner Wohnung in Ottensen wurden bei der Durchsuchung dafür mehrere Kilo Marihuana sichergestellt. Die Kripo führt jetzt weitere Ermittlungen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass das Quartett für weitere Einbrüche in Hamburg, aber auch in anderen Bundesländern verantwortlich ist.