Hamburg-Mitte: Neues Zuhause für SC Vorwärts Wacker und Türkische Gemeinde

Entscheidung gefallen: Wann die beiden Vereine in Billstedt und Mümmelmannsberg in neue Räumlichkeiten ziehen dürfen.

Die Türkische Gemeinschaft Hamburg ist glücklich, zukünftig das „Multifunktionsgebäude“ an der Kandinskyallee in Mümmelmannsberg betreiben zu dürfen. Hintere Reihe, vierter von links: Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Mitte.

Hamburg. Was haben der SC Vorwärts Wacker 04 und die Türkische Gemeinde Hamburg gemeinsam? Sie beide können ihren sportlichen beziehungsweise kulturellen Betrieb planmäßig von 2025 an in brandneuen „Multifunktionsgebäuden“ in Billstedt und Mümmelmannsberg fortführen.

Für die zwei geplanten Multifunktionsgebäude hatte das Bezirksamt Mitte Betreiber gesucht und bis zum 31. Januar Bewerbungen entgegengenommen. Der Sportverein und die Türkische Gemeinde Hamburg mit Hauptsitz in Altona konnten sich gegen ihre Mitbewerber durchsetzen.

Billstedt/Mümmelmannsberg: Neues Zuhause für SC Vorwärts Wacker

Damit steht fest, dass die Häuser auf den Sportanlagen Öjendorfer Weg in Billstedt und Kandinskyallee in Mümmelmannsberg auch gebaut werden können, teilt die Behörde mit.

„Der SC Vorwärts Wacker 04 ist in Billstedt bestens vernetzt und hat ein solides, überzeugendes Konzept für das Multifunktionsgebäude am Öjendorfer Weg entwickelt. Mit der Türkischen Gemeinde Hamburg haben wir für das Multifunktionsgebäude Kandinskyallee einen verlässlichen Partner gefunden, der mit seinem Hauptstandort in Altona zeigt, wie vielfältig soziale und kulturelle Teilhabe umgesetzt werden kann“, sagt Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte.

Die beiden Multifunktionsgebäude sind Teil des Modellvorhabens „Mitte machen“. Sie sollen mit Bundes- und Landesmitteln realisiert werden und in ihren jeweiligen Quartieren eine vielfältige Nutzung ermöglichen – etwa als Sport-, Kultur- oder Bildungsstätten.

Hamburg: „Multifunktionsgebäude“ entstehen in Billstedt

Als künftige Betreiber würden die beiden Träger in die weitere Planung „mit aufgenommen und partnerschaftlich beteiligt“, so die Behörde. Planmäßig beginnen die Bauarbeiten an der Sportanlage Kandinskyallee sowie am Öjendorfer Weg im laufenden beziehungsweise kommenden Jahr.

In der Grundfläche sollen die Gebäude jeweils 635 Quadratmeter messen. Im Jahr 2025 werden der SC Vorwärts Wacker 04 und die Türkische Gemeinde dann ihre neuen Räume beziehen können.