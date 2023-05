St. Pauli: Wer will am Kiez-Tresen heiraten? Mit einem Astra und Gott

St. Pauli Wer will am Kieztresen heiraten? Mit einem Astra und Gott

Hamburg. Schnäpse am Tresen der Kiezkneipe „Zum Windjammer“ gehen immer. Und jetzt sogar Hochzeiten. Denn das Kultlokal auf St. Pauli in der Nähe der Reeperbahn mit den beliebten Alkoholika „Mandarin“ und „Blauer“ wird an diesem Donnerstag (11. Mai) und Freitag (12. Mai) zur Hochzeitslocation – mit Gottes Segen.

St. Pauli: Heiraten für Kurzentschlossene in Kiezkneipe

Kurzentschlossene, heiratswillige Paare können sich dort am Abend (ab 19 Uhr) das Jawort gehen: Kurzfristig und unkompliziert, verspricht die Veranstalterin St. Moment.

Dahinter steckt die Agentur St. Moment, die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland gehört. Träger der kirchlichen Ritualagentur St. Moment sind die beiden Hamburger Kirchenkreise in Kooperation mit der Arbeitsstelle „Kirche im Dialog“. Sie sucht die Menschen dort auf, wo sie am liebsten sind: in Kleingärten, im Stadtpark, Freibad, auf der Straße und in Kneipen. Dort bietet sie unter anderem Taufen an.

Heiraten auf St. Pauli – ohne Kleiderordnung

Die Agentur St. Moment hat die Lizenz zur kirchlichen Hochzeit auf dem Kiez, direkt vor dem Tresen der Kneipe „Zum Windjammer“ (Davidstraße 34). „Ohne großes Chichi, ohne lange Planung oder hohe Kosten. Mit Gästen oder ohne, im Kleid oder in der Lederjacke“, sagt eine Sprecherin von St. Moment.

Mehr noch: Das Paar muss nicht standesamtlich verheiratet sein. Beide Partner müssen auch nicht der evangelischen Kirche angehören. Neben der Trauung können Paare ihre Liebe auch segnen lassen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heiraten in Hamburger Kneipe – mit einem Astra in der Hand

Die Zeremonie am Donnerstag und Freitag übernimmt Pastorin Angelika Gogolin von St. Moment. Nach einem kurzen Vorgespräch an einem der Abende kann es auch schon losgehen. Mit Livemusik von Jan Kessler und – wer mag – einem Astra in der Hand.

St. Moment steht für ein neues Denken in der evangelischen Kirche. „Es gibt in der Tat noch viele Gemeinden, die sehr traditionell in Strukturen und Sprache verankert sind“, sagte St.-Moment-Pastorin Meike Barnahl zum Abendblatt. „Die Frage für die Zukunft ist: Werden sich die Getauften an den Gemeinden in ihrem Wohnumfeld orientieren? In Hamburg erleben wir, dass die Menschen de facto mit den Füßen abstimmen. Sie gehen dorthin, wo es ihnen gefällt. Unsere Aufgabe als Agentur ist es also, auf die Vielfalt der Angebote hinzuweisen und zu schauen, was zu den Getauften passt.“

Kontakt Pastorin Gogolin: 0176 707 90 585.