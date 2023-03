Rassistischer Vorfall in der U-Bahn: Polizei sucht nach dem Opfer

Polizei in Hamburg Rassistischer Vorfall in der U1? Polizei sucht Betroffene

Hamburg. Drei, teils stark betrunkene Männer sollen von der Haltestelle Hauptbahnhof-Süd bis zur Kellinghusenstraße eine Frau in der U1 sexuell und ausländerfeindlich beleidigt haben. Insbesondere einer der drei Männer soll, wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte, im vorderen Teil des Zuges diverse volksverhetzende Aussagen getätigt haben.

An der Haltestelle Kellinghusenstraße verließen die etwa 40 bis 50 Jahre alten Männer dann die U-Bahn in unbekannte Richtung. Ab da verliert sich die Spur der drei. Genauere Angaben zum Aussehen der Täter können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Das die Polizei überhaupt vom Vorfall am 9. März zwischen 14.30 und 14.43 Uhr weiß, liegt an einem Zeugen.

Polizei in Hamburg sucht nach Opfer und Zeugen

Er hatte über die Online-Wache der Hamburger Polizei die Anzeige erstattet, woraufhin nun der Staatsschutz in der Sache ermittelt. Um genauere Hinweise auf die Täter zu bekommen, wird nun nach weiteren Zeugen und vor allem auch nach der Betroffenen gesucht. Wer Hinweise hat, meldet sich unter 040/428 65 67 89 bei der Polizei.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zudem dringend: Opfer und Zeugen sollten sich nicht scheuen, bei gleichen oder ähnlichen Geschehnissen den Notruf unter 110 zu kontaktieren.