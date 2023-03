Thalia zieht in neues XXL-Einkaufsquartier in der HafenCity

Pressefoto Visualisierung Überseequartier Hafencity Westfield Einkaufszentrum Erfolgreicher Start ins neue Jahr in der Vermietung des Westfield <br/>Hamburg-Überseequartiers: 20 weitere Partner an Bord / bereits 15 <br/>Monate vor Eröffnung im Frühjahr 2024 liegt die Vorvermietungsquote <br/>der Flächen für Retail, Gastronomie und Freizeit bei 70 Prozent<br/>Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Germany hat zum Jahreswechsel 20 weitere Partner für die <br/>verschiedenen Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitcluster der kommenden FlagshipDestination in der Hamburger HafenCity gewonnen. Insbesondere die Vermietung der <br/>Gastronomieflächen schreitet voran. Eingang Januar 2023 <p/>