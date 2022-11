Polizei Hamburg: Mann vor Club auf Reeperbahn schwer verletzt – Zeugen gesucht

Hamburg. Schwere Körperverletzung auf St. Pauli: Eine verbale Auseinandersetzung ist Anfang November vor einem Club auf der Reeperbahn so sehr aus dem Ruder gelaufen, dass ein 27-jähriger Mann schwer verletzt im Krankenhaus landete. Die Polizei Hamburg sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei waren am Sonntag, den 6. November, zwei Männer am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr vor einem Club auf der beliebten Ausgehmeile in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug einer der beiden Männer seinem Kontrahenten offenbar mit voller Wucht ins Gesicht. Dieser fiel daraufhin zu Boden und blieb dort offensichtlich bewusstlos liegen, so die Polizei.

Polizei Hamburg: 27-Jähriger vor Club auf Reeperbahn schwer verletzt

Der Tatverdächtige, ein 20-Jähriger, wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei noch vor Ort angetroffen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Der schwer verletzte 27-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung direkt vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Im Zuge der weiteren Untersuchungen stellte sich bei ihm schließlich eine schwere und operationspflichtige Kopfverletzung heraus, so die Polizei.

Polizei Hamburg: Mann vor Club niedergeschlagen – Zeugen gesucht

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 114) hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Ermittler bitten nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat am 6. November gemacht haben oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

