Polizei Hamburg: Messerstiche in Wilhelmsburg – Mann in Lebensgefahr

Ein 46 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Wilhelmsburg in der Nacht durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Hamburg. Ein 46 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Wilhelmsburg in der Nacht zum Montag durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Demnach war es im Bereich eines Kulturvereins am Vogelhüttendeich gegen 1 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem größeren Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei seien unter anderem Messer eingesetzt worden, zudem soll ein Unbekannter Schüsse aus einer Pistole abgegeben haben.

Polizei Hamburg: 46-Jähriger musste operiert werden

Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Der 49-jährige Mann konnte nach seiner medizinischen Versorgung vor Ort verbleiben. Der 38-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls mit einem weiteren Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Angreifer flüchteten nach der Tat in eine unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den noch unbekannten Tatverdächtigen blieb zunächst erfolglos. Während des Einsatzes musste die Polizei "Zwangsmaßnahmen gegen einige emotional aufgebrachte Gäste" anwenden. Es sei auch zum Einsatz von Pfefferspray gekommen.

Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

