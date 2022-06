Ein Unbekannter hat in einem Kleingartenverein in Steilhoop eine Radfahrerin überfallen (Symbolbild).

Polizei Hamburg Unbekannter überfällt Frau in Kleingarten in Steilshoop

Hamburg. Am Freitagmittag ist es in Hamburg-Steilshoop zu einem Überfall gekommen, bei dem ein bislang unbekannter Mann eine Frau von ihrem Fahrrad gerissen hat, um ihre Halskette zu stehlen. Die 63-Jährige wurde bei dem Sturz am Handgelenk verletzt.

Wie die Polizei Hamburg am Montag mitteilte, war die Radfahrerin um etwa 11.30 Uhr in einem Kleingartenverein unterwegs, als der Täter, ebenfalls auf einem Fahrrad, plötzlich neben ihr fuhr und versuchte, ihr noch während der Fahrt die Halskette vom Hals zu reißen. Als dies zunächst nicht gelang, brachte er die Frau offenbar absichtlich zum Stürzen.

Polizei Hamburg: Räuber entreißt Radfahrerin die Halskette

Während die Frau am Boden lag, machte sich der Unbekannte laut Polizei erneut an der Halskette zu schaffen und flüchtete schließlich mit seiner Beute auf seinem Fahrrad in Richtung Steilshooper Straße. "Aufmerksam gewordene Bewohner einer Parzelle verständigten den Polizeinotruf", sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Montag. Doch auch die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht dazu, dass der Täter gefasst werden konnte.

Die 63-Jährige verletzte sich bei dem Fahrradsturz am Handgelenk und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Überfall auf Fahrradfahrerin: Polizei Hamburg sucht Zeugen

Das Raubdezernat Nord hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt

Er ist von schlanker Statur und etwa 1,70 Meter groß

Er trug dunkle Kleidung und war auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs

Der mutmaßliche Täter hat ein "südländisches" Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Überfall auf die Radfahrerin in Steilshoop geben können, und bittet diese, sich unter der Rufnummer 040-4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.