Hamburg. Sie kämpfen weiter für den Erhalt der Wochenmärkte: Mitglieder des Einwohnervereins St. Georg von 1987 e.V. haben Donnerstagabend der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte eine Liste mit 1033 Unterschriften übergeben, um die Hamburger Wochenmärkte zu retten. Dem Verein geht es vor allem um den Wochenmarkt auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz an der Langen Reihe.

1033 Bürger fordern von den Bezirksfraktionen, die Märkte nachhaltig zu sichern – wichtigster und kontroversester Punkt: die Abschaffung der Kostendeckungspflicht. Die Hamburgische Bürgerschaft beschäftigt sich mit dem Antrag zum dauerhaften Erhalt der Wochenmärkte am 29. Januar 2020.

Kostendeckungspflicht: Wochenmärkte fahren Verluste ein

Die Hamburger Wochenmärkte müssen ihre Kosten auf Grundlage des Gebührengesetzes selbst tragen können. Früher war das nicht schlimm, manche Märkte erwirtschafteten ein Plus, mit dem sie das Minus der anderen ausgleichen konnten. Heute tragen sie sich nicht mehr. Deshalb beäugen Behörden Wochenmärkte wie den auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz an der Langen Reihe kritisch, wollen Kosten einsparen.

Da der Markt nur 37 Prozent seiner Kosten deckt, standen Vorschläge zur Diskussion, die auf wenig Euphorie unter den Marktgängern stießen – darunter die Streichung von Markttagen oder sogar die Schließung. Demonstranten machten auf die soziale Bedeutung der Märkte aufmerksam.

Bezirksamt gleicht Kostenunterdeckung aus

Mittlerweile sind sich Marktgänger und Politiker aller Bezirksfraktionen einig: Der Wochenmarkt auf St. Georg bleibt wie er ist – zumindest vorerst. Das Bezirksamt Mitte beschließt, für die Kostenunterdeckung aufzukommen. Doch das Thema ist nicht zu Ende diskutiert. Besonders der Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V. sorgt sich um die Zukunft.

Michael Joho ist Vorsitzender des Einwohnervereins St. Georg von 1987. Er fordert noch vor der Bürgerschaftswahl eine Änderung des Kostendeckungsprinzips.

Der Vereinsvorsitzende Michael Joho kritisiert, dass die Kostenunterdeckung zurzeit zwar ausgeglichen werde, ihr stünde aber kein eigener Etatposten zur Verfügung. Wo das Geld herkomme, sei ungewiss und damit auch die Zukunft der Wochenmärkte – besonders die des Marktes in St. Georg. Deshalb startete er eine Petition zur Rettung der Wochenmärkte und zur Abschaffung der Kostendeckungspflicht: Die Zeit dränge, erklärt Joho. Nach der Bürgerschaftswahl – und dem Wahlkampf – könne sonst statt der Rettung durchaus auch wieder die Schließung von Wochenmärkten diskutiert werden.

Auch die Linksfraktion stellte zur Befreiung der Kostendeckung einen Antrag, welcher Ende Januar verhandelt wird. Die Pflicht müsse für Wochenmärkte abgeschafft werden. "Die Wirtschaftsbehörde muss der wachsenden Bedeutung der Wochenmärkte buchstäblich Rechnung tragen und sie als teilzufinanzierende Aufgabe der Stadt insgesamt begreifen", sagt die Linken-Politikerin Heike Sudmann.

"Diskussion um Schließung des Wochenmarktes ist Phantomdiskussion“

Markus Schreiber ist Erster Vorsitzender des Bürgervereins zu St. Georg von 1880 e.V. und ehemaliger Bezirksamtleiter des Bezirks Hamburg-Mitte. Für ihn steht fest: Der Wochenmarkt auf dem Carl-von-Ossietzky-Platz hat nichts zu befürchten.

Markus Schreiber, Erster Vorsitzender des Bürgervereins zu St. Georg von 1880 e.V. und ehemaliger Bezirksamtleiter in Hamburg-Mitte, ist anderer Meinung. Er widerspricht Einwohnerverein und Linksfraktion. An den Beschluss, dass weder Markttage gestrichen noch ganze Wochenmärkte geschlossen werden, sei "die Bezirksverwaltung gebunden – auch nach der Bürgerschaftswahl", so Schreiber. Das gelte auch und gerade für den Wochenmarkt an der Langen Reihe: "Die Diskussion um die Schließung des Wochenmarktes ist eine Phantomdiskussion.“

Innerhalb der Kostendeckungspflicht gebe es Handlungsspielräume: Geld aus anderen Quellen könne zum Beispiel aus sozialen Erwägungen umverteilt werden, deswegen müsse die Bürgerschaft kein neues Gesetz beschließen. Dem widerspricht Joho. Es sei nicht geregelt, aus welchen anderen Töpfen eine Unterdeckung ausgeglichen werden könnte.

Wochenmarktausschuss sucht Lösungen

Im Wochenmarktausschuss des Bezirks Hamburg-Mitte werden derzeit verschiedene Maßnahmen zur Sicherung der Wochenmärkte diskutiert, erklärt Bezirksamts-Sprecherin Sorina Weiland auf Abendblatt-Anfrage. Zur Diskussion stünden unter anderem höhere Standgebühren und andere Öffnungszeiten.

Petitionsbefürworter Joho unterstützt die Idee, die Öffnungszeiten anzupassen. Höhere Preise für Marktstände verschärften das Problem aber nur noch weiter: „Wenn Marktstände teurer sind als Geschäfte, ist das unwirtschaftlich.“