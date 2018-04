Hamburg will die Kosten für den Polizeieinsatz bereits beglichen haben. Allerdings ist noch nicht alles abgerechnet.

G-20-Einsatz Thüringen stellt Hamburg fast eine Million Euro in Rechnung

Erfurt/Hamburg. Der Einsatz Thüringer Polizisten während des G-20-Gipfels in Hamburg im Juli vergangenen Jahres hat unter dem Strich rund 900.000 Euro gekostet. Hinzu kommen Kosten für kleinere Reparaturen an Einsatzfahrzeugen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Den Angaben zufolge stellt Thüringen die Kosten dem Land Hamburg in Rechnung.

Insgesamt summieren sich die Sicherheitsausgaben für den Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf rund 65 Millionen Euro. Aus Thüringen waren 445 Beamte in Hamburg im Einsatz. 14 von ihnen erlitten Verletzungen.

Hamburg habe die bisher angefallenen Kosten aus Thüringen bereits beglichen, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Die endgültige Abschlussrechnung stehe aber noch aus. Bezahlt wird bei solchen Polizeieinsätzen in anderen Bundesländern nicht die Arbeitszeit. Das ist in einer Vereinbarung der Länder geregelt.

Hohe Forderungen aus Niedersachsen und Berlin

Geld gibt es aber etwa für Mehrarbeit, Überstunden, Auslagen für Verpflegung oder Schäden an Geräten und Autos. Medienberichten zufolge forderte allein Niedersachsen rund 5,4 Millionen Euro von Hamburg zurück, Berlin stellte 2,1 Millionen Euro in Rechnung.

Beim G-20-Treffen war es zu schweren Krawallen gekommen. Rund 31.000 Polizisten aus der ganzen Bundesrepublik waren im Einsatz. Die Gewaltexzesse hatten unter anderem im Thüringer Landtag eine heftige Debatte über Linksextremismus ausgelöst. Am Rande des Treffens kam es zu Angriffen von G-20-Gegnern auf Polizisten. Auch die Polizei stand in der Kritik, ihr wurde ein zu hartes Vorgehen vorgeworfen.

