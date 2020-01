Hamburg. Das Bürgerhaus Bornheide veranstaltet im Mai, Juni und August wieder drei Lagerfeuerkonzerte. Wie in den Vorjahren werden die Konzerte jeweils von einer Musikgruppe aus der Nachbarschaft eröffnet. Es folgt dann eine offene Bühne, bei der spontan kurze, kulturelle Beiträge, zum Beispiel Musik oder Gedichte, präsentiert werden können. Zum Abschluss gibt es dann wieder ein Konzert.

Für diese Lagerfeuerkonzerte – am 28. Mai, 18. Juni und 27. August – sucht das Bürgerhaus noch spielwillige Gruppen. Sie können gerne aus der Nachbarschaft stammen, aber auch aus dem Großraum Hamburg. Vorschläge können bis Freitag, 31. Januar, per E-Mail geschickt werden an: kultur@buergerhaus-bornheide.de, bitte mit Foto, Kurzbeschreibung der Gruppe und Musik, Link zu einem Hörbeispiel und Kontakt. Das Bürgerhaus freut sich über jede Initiative, auch Tipps zur Kontaktaufnahme werden gerne angenommen.