Hamburg. Besucheransturm in Eimsbüttel überrascht Veranstalter. Frau nach Strafanzeige gesucht. Schlägerei unter Fußballfans – war sie verabredet?

Das Osterstraßenfest in Hamburg-Eimsbüttel war in diesem Jahr voll wie nie

Wegen des großen Ansturms bildete sich sogar eine zweite Partymeile

Besucher berichten von großem Gedränge: „Wir wurden fast zerquetscht“

Außerdem soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein

Polizei rückt wegen Massenschlägerei an – waren es Fans von HSV und St. Pauli?

Zu voll, zum Teil heftiges Gedränge, lautes Cornern bis in die Nacht in den Nebenstraßen und eine größere Schlägerei nahe der Partymeile, die zu einem Großeinsatz der Polizei führte. Das beliebte Osterstraßenfest in Hamburg-Eimsbüttel forderte sowohl vom Veranstalter als auch von den Besucherinnen und Besuchern zeitweise starke Nerven. Genaue Zahlen, wie viele Menschen vor Ort waren, liegen noch nicht vor.

Die Veranstalter, die Interessensgemeinschaft Osterstraße e. V., hatte mit rund 200.000 Besuchern für das Wochenende gerechnet. Doch Til Bernstein, erster Vorsitzender des Vereins, der das Fest seit Jahren betreut und organisiert, ist sich sicher: „Es waren so viele Besucher da wie noch nie. Dass das so kommen würde, war nicht abzusehen. Wir wurden davon ziemlich überrascht.“

Eimsbüttel: Einige Besucher verlassen Osterstraßenfest wegen Überfüllung

Besucherinnen und Besucher berichteten davon, dass zum Teil kein Durchkommen gewesen sei. Eine 18-Jährige aus Hoheluft-West etwa war Sonnabendabend mit einer Freundin auf dem Osterstraßenfest und erzählt, sie seien kurz davor gewesen, Panik zu bekommen. „Wir wurden fast zerquetscht“, sagt sie.

Einige Besucher hätten die beliebte Partymeile aus dem gleichen Grund verlassen. Eine 16-Jährige schilderte zudem, dass sie in der Enge von Männern begrapscht worden seien. Eine weitere Besucherin sucht per Facebook nach einer Frau, die von einem Mann körperlich angegangen worden sei. Der Mann sei gefasst und die Strafanzeige erstattet.

Osterstraßenfest 2024: 10 bis 15 Fußballfans gehen nahe Partymeile aufeinander los

Ebenfalls am späten Sonnabendabend kam es zu einer Schlägerei nahe der Partymeile. Wie die Polizei mitteilte, seien mindestens 10 bis 15 Personen beteiligt gewesen. Im Zuge der Auseinandersetzungen seien auch Polizeibeamte angegriffen worden. Zudem seien Streifenwagen mit Stickern oder Parolen beklebt worden. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.

Die Schlägerei auf dem Osterstraßenfest hatte am Sonnabendabend zu einem Polizeieinsatz geführt. © Michael Arning | Michael Arning

Aus dem ganzen Stadtgebiet wurden Streifenwagen an die Osterstraße beordert. Insgesamt waren laut Lagedienst mindestens zwei Dutzend Wagen im Einsatz. Am Sonntag sei die Polizeipräsenz auf der Festmeile verstärkt worden, wie ein Sprecher dem Abendblatt mitteilte.

Nach Angaben des Veranstalters habe die Schlägerei außerhalb der Partymeile auf einer Grünfläche stattgefunden. Rivalisierende Fußballfans hätten sich dort, womöglich anlässlich des Stadtderbys zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli, gezielt verabredet.

Eimsbüttel: Partymeile verlagert sich auch auf den Stellinger Weg

Ein weiteres Problem: Das Osterstraßenfest, das unter anderem für das Bühnenprogramm und den großen Flohmarkt bekannt ist, hat sich in diesem Jahr offenbar mehr als früher auch in die Nebenstraßen verlagert. Anwohner berichten etwa davon, dass sie im Stellinger Weg das Cornern in diesem Ausmaß noch nie so erlebt haben. Wie berichtet, häufen sich Beschwerden an der Wohn- und Geschäftsstraße unweit der Osterstraße seit geraumer Zeit wegen des Lärms.

Osterstraßenfest 2024: Stellinger Weg wird zur Partymeile weitere Videos

Insbesondere am späten Sonnabendnachmittag bis zum Abend sei die Festmeile komplett voll gewesen. „Teilweise ging es nicht vor und nicht zurück.“ Ab 21 Uhr habe die Hochbahn den Zugang zur U-Bahn an der Station Osterstraße regeln müssen.

Neben dem Polizeieinsatz wegen der Prügelei soll es nach Abendblatt-Informationen weitere Vorfälle gegeben haben. So sollen sich etwa Jugendliche Zugang zum Parkdeck auf dem Dach des Karstadt-Gebäudes verschafft und sich dort durch leichtsinniges Verhalten in Gefahr begeben haben.

Erst am Sonntag sei laut Til Bernstein wieder Ruhe eingekehrt. Nun gehe es darum, auf die „offenbar gestiegene Beliebtheit des Osterstraßenfestes“ zu reagieren und Strukturen zu schaffen, die für mehr Ordnung sorgen.