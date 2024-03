Hamburg. Wohnung der Hamburger Familie ist nach Brand nicht mehr bewohnbar. Wie Freunde den jungen Eltern und ihren Kindern helfen wollen.

„Brand am Eppendorfer Weg – Familie rettet sich aus Wohnung“. Es ist nur eine kurze Meldung im Hamburger Abendblatt, doch dahinter steckt ein schweres Schicksal. Denn auch wenn bei dem Feuer am Eppendorfer Weg in Hoheluft-West am frühen Morgen des 9. März niemand verletzt wurde – die vierköpfige Familie aus Hamburg, in deren Wohnung das Feuer ausbrach, steht nun vor dem Nichts.

Freunde der Familie haben deshalb nun eine Spendenkampagne auf der Online-Plattform GoFundMe ins Leben gerufen, um die Eltern und ihre beiden Kinder im Alter von 18 Monaten und drei Jahren finanziell zu unterstützen. In einem emotionalen Appell bitten sie um Hilfe für ihre „engsten Freunde“.

Eppendorfer Weg: Familie braucht nach Feuer ein neues Zuhause

„Sie haben durch einen verheerenden Brand innerhalb weniger Minuten ihr Zuhause und all ihren Besitz verloren“, schreiben die Initiatoren auf der Website. „Mit eurer Hilfe können wir dieser Familie beistehen und beim Neuanfang unterstützen. Jeder Beitrag, egal, wie klein, macht einen Unterschied und wird zutiefst geschätzt.“

5000 Euro haben die Initiatoren der Spendenkampagne als Ziel angesetzt, fast die Hälfte war am Mittwochnachmittag bereits erreicht. Aber nicht nur Geld wird benötigt. Die Familie braucht auch eine neue Bleibe. „Jeder Hinweis auf eine freie Wohnung hilft“, heißt es in dem Aufruf. Und wer kein Geld übrig habe, könne auch mit Sachspenden helfen. Ein Kontakt sei über Instagram unter @hoffnungnachdembrand möglich.

Feuer im Eppendorfer Weg: Spenden für Familie, die alles verloren hat

Das Feuer im vierten Stock eines Altbaus am Eppendorfer Weg war am frühen Sonnabendmorgen ausgebrochen. Die vierköpfige Familie hatte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus dem Haus retten können, verletzt wurde niemand. Doch zurück in ihre Wohnung können sie nicht.

Deshalb bitten ihre Freunde nun im Internet um Hilfe für die junge Familie: „Lasst uns gemeinsam zeigen, dass ein Neuanfang auch möglich ist, wenn man über Nacht alles verloren hat und dieser Familie helfen, wieder auf die Beine zu kommen.“