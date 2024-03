Hamburg. Streit mit Nachbarn sorgt für Aus der beliebten Bar in Eimsbüttel. Eine große Sause gibt es noch – und es soll woanders weitergehen.

Nach dreieinhalb Jahren ist bald Schluss: Die Klinkerbar verlässt den Eppendorfer Weg in Hamburg-Eimsbüttel. Grund waren vor allem Streitigkeiten mit den Nachbarn, vielen Anwohnern war die Bar zu laut.

Laut dürfte es auch wieder am Sonnabend, 16. März, ab 13 Uhr werden. Dann nämlich, so kündigt es der Betreiber der Klinkerbar, Aaron Hasenpusch, auf Instagram an, verabschiedet sich die Bar mit einer großen Sause und einem letzten Tanz vor oder in der Bar. Dabei wird es keine Reservierungen geben, das Motto ist stattdessen: vorbeikommen, hineingehen und mitfeiern.

Eppendorfer Weg: Klinkerbar lädt am 16. März ab 13 Uhr zur Schaumwein-Sause

„Am 16.3.2024 öffnen wir ein letztes Mal unsere Türen im Eppendorfer Weg 58. Grund genug, noch mal richtig auf den Putz zu hauen. Und zwar mit euch allen, okay?“, schreibt Hasenpusch auf Instagram.

Und weiter: „Weil wir nicht so superviel Lust haben, schwere Kisten zu schleppen, veranstalten wir einen Flaschenflohmarkt. So sichert ihr euch euren Lieblingswein und ein Stückchen Klinkerbar für zu Hause“, heißt es weiter.

Genau diese kleinen Partys in und vor der Klinkerbar hatten viele Nachbarn gestört. Sie hatten sogar eine Petition gegen das Eventkonzept gestartet. Das Verhältnis zu den Anwohnern sei aus Sicht des Gastronomen schon von Anfang an angespannt gewesen.

Im Oktober 2020 hatte Hasenpusch die Bar in Eimsbüttel eröffnet – mitten in der Corona-Pandemie. „Als wir eröffnet haben, wurde gerade die Sperrstunde ab 23 Uhr beschlossen. Da hat es mit den ersten Beschwerden angefangen.“

Klinkerbar in Hamburg-Eimsbüttel schließt – doch es wird woanders weitergehen

Fest steht: Es wird woanders mit der Klinkerbar weitergehen. Nur wo, das möchte Hasenpusch noch nicht verraten. „Die Infos dazu geben wir demnächst raus.“

Vielleicht ja dann am Sonnabend bei der Party am Eppendorfer Weg. Denn in dem Instagram-Post schreibt er: „Und vielleicht flüstern wir euch ins Ohr, wo wir bald zu finden sind.“