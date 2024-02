Hamburg. Ein Angehöriger schildert, wie betagte Bewohner die Unterkunft am Garstedter Weg räumen mussten. Die Diakonie bittet um Akzeptanz.

Der 12. März 2024 ist ein Datum, das sich viele Niendorfer schon im Kalender markiert haben, denn an diesem Tag sollen Bewohner des Stadtteils nähere Informationen über die beiden neuen Obdachlosenunterkünfte am Garstedter Weg bekommen. In einem Schreiben an die benachbarte Grundschule wurde nun auch die Uhrzeit für die Infoveranstaltung genannt: 18 bis 20.30 Uhr in der Kirche am Markt in Niendorf (Niendorfer Marktplatz 3a).