Hamburg. Anwohner sind beunruhigt über Entwicklung im beschaulichen Stadtteil. Kritik an Informationspolitik. Welche Details bekannt sind.

Die Nachricht, dass am Garstedter Weg in Hamburg-Niendorf bereits in wenigen Wochen zwei neue Unterkünfte für Obdachlose eröffnet werden, sorgt in dem Hamburger Stadtteil für sehr viel Unruhe. In der Fett‘schen Villa mit der Hausnummer 20 sollen 16 Personen unterkommen, in der früheren Seniorenresidenz, Hausnummer 79-85, bis zu 118 Obdachlose mit gesundheitlichem und pflegerischem Bedarf.