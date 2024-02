Zur ersten Großdemo gegen rechts in Hamburg strömten im Januar 180.000 Menschen zum Jungfernstieg. Die Kundgebung musste aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. An diesem Sonntag (25. Februar) ist Hamburgs Prachtmeile Teil einer Route. Der Protestzug startet am Dammtor. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez