Hamburg. Das Eimsdock ist seit Wochen geschlossen, offiziell wegen Betriebsferien. Der Inhaber verrät, was wirklich dahintersteckt.

Was bisher im Stadtteil Hamburg-Eimsbüttel nur hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, ist jetzt Gewissheit: Das Eimsdock an der Lappenbergsallee steht, wie zuvor schon einige andere Lokalitäten in der Hansestadt, vor dem Aus. Bereits seit Anfang Januar haben die Geschäftsführer Stephan Schilling und Philipp Schroeder offiziell Betriebsferien ausgerufen. Doch dass sie in der beliebten Stadtteilbar jemals wieder Gäste begrüßen werden, halten sie für unwahrscheinlich.