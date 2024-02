Hamburg. An der Bundesstraße staut sich der Verkehr abends regelmäßig. In sozialen Netzwerken haben Anwohner ihrem Ärger Luft nun gemacht.

Abends nach Feierabend wird es auf den Straßen in Hamburg generell voll, der Verkehr staut sich und viele Autofahrer sind genervt – oder verlieren die Nerven. So wie auf der Bundesstraße vor der beliebten Kaifu-Lodge in Hamburg-Eimsbüttel Anfang der Woche.