Hamburg. Duo will Zigarettenautomaten in Niendorf aufbrechen, doch Zeugen alarmieren Polizei. Diese sucht jetzt nach dem zweiten Täter.

Dieses Versteck hätte sich der mutmaßliche Automatendieb in Niendorf besser zweimal überlegt. Gegen 3 Uhr in der Nacht auf Freitag wollte der 50-Jährige zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen einen Zigarettenautomaten an der Ecke Hadermanns Weg/ Wendlohstraße um seinen Inhalt erleichtern.

Jedoch hatten sie nicht mit der aufmerksamen Nachbarschaft gerechnet. Von einem merkwürdigen Knall aus dem Schlaf geschreckt, riefen Anwohner nämlich zügig die Polizei Hamburg um Hilfe, die mit einem Streifenwagen auch prompt Hilfe schickte.

Polizei Hamburg: Vermeintlicher Automatenknacker versteckt sich unter einem Stapel Stühle

Das Duo bemerkte jedoch das Eintreffen der Beamten und ließ schnell von seinem kriminellen Handeln ab. Während sich der 50-Jährige in der Nähe versteckte, ergriff sein 18 bis 20 Jahre alter Komplize die Flucht in Richtung Herzog-Bruno-Weg. Dort verloren die Polizisten ihn aber aus den Augen.

Ganz anders als den anderen vermeintlichen Automatenknacker: Dieser hatte als Versteck einen Stapel Stühle in der Nähe gewählt, unter dem er sich versteckte. Die Beamten vor Ort entdeckten ihn jedoch schnell in seinem skurrilen Versteck und nahmen den Verdächtigen mit auf die Wache und brachten ihn anschließend in Untersuchungshaft.

Polizei Hamburg sucht nach zweitem vermeintlichen Täter

Bei der Suche nach seinem vermeintlichen Komplizen bittet die Polizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben:

1,70 bis 1,80 groß

komplett schwarz gekleidet

kurze schwarze Haare und südeuropäische Erscheinung

Personen, die im Zusammenhang in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem noch Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.