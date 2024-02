Hamburg. Die Feuerwehr braucht zwei Stunden zur Bekämpfung der Brände. Die Wracks können nicht einfach abgeschleppt werden.

In Wilhelmsburg ist es in der Nacht auf Freitag zu einem größeren Brand auf der Sanitasstraße gekommen. Gegen 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr Hamburg in die Nähe des Sanitasparks gerufen, da gleich mehrere Autos zur selben Zeit in Brand geraten sein sollen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.