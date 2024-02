Hamburg. Das Kutscherhaus an der Stellinger Chaussee ist mit den Familien Amsinck und Burchard verbunden. Doch der Bezirk will es abreißen.

Verwunschen liegt das Kutscherhaus unter hohen Bäumen hinter einer Grundschule in Hamburg-Lokstedt. Von seiner Vergangenheit zeugen Ringe mit Löwenmäulern an den Mauern zum Anbinden der Pferde und die Remise, in der einst die Kutschen der Kaufmannsfamilie Amsinck standen.