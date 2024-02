Hamburg. Marode Ausstattung, Personalengpässe, höhere Tarife: Im Meridian Spa Eppendorf liegt einiges im Argen. Was die Club-Chefs sagen.

Im Februar feiert David Lloyd Meridian Spa & Fitness Eppendorf den 25. Geburtstag. Doch was die Mitglieder dort aktuell erleben, ist nicht wirklich ein Geschenk: Es gibt zahlreiche Baustellen in dem noblen Club an der Quickbornstraße.