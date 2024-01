Hamburg. Mit der Messe Schnelsen schien ein guter Ort zum Feiern gefunden zu sein. Doch was ist in diesem Jahr? Was der Veranstalter sagt.

Für die Freunde von „Hamburgs wildester Kostümparty“ dürfte es eine bittere Nachricht sein: Zum diesjährigen Karneval wird es kein LiLaBe („Lieben, Lachen, Bergedorf“) geben. Die 49. Auflage der frivolen Faschingssause fällt wegen „interner Umstrukturierungen“ aus. Das teilte das Veranstaltungsteam auf Facebook mit.