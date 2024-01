Hochzeit Hamburg: Nur wenige beliebte Trautermine im Bezirk Eimsbüttel frei

Hamburg. Heiratswillige aus dem Bezirk Hamburg-Eimsbüttel, die ihre Trauung 2024 an einem besonderen Datum durchführen wollen, sollten jetzt schnell sein, denn im Standesamt sind nur noch wenige der beliebten Hochzeitstermine verfügbar. Dazu zählen etwa der 02.04.2024 und der 20.04.2024. Das ergab eine aktuelle Kleine Anfrage der SPD-Fraktion Eimsbüttel.

Außerdem müssen Paare bedenken, dass es im Bezirk keine Wochenend-Trauungen mehr gibt. „Es ist sehr bedauerlich, dass es auch im Jahr 2024 im Standesamt Eimsbüttel sowohl an Sonnabenden als auch an Sonntagen keine Trauungen mehr geben wird. Damit fallen in diesem Jahr leider auch einige beliebte Terminkombinationen in Eimsbüttel weg“, sagt SPD-Bezirkspolitiker Gabor Gottlieb. „Es lohnt sich also, bei den Trauterminen schnell zu sein.“

Standesamt Hamburg-Eimsbüttel: Nur noch wenige beliebte Hochzeitstermine verfügbar

Zu diesen beliebten Terminen zählt die SPD in ihrer Anfrage den 4. Februar, den 24. Februar sowie drei Termine im April: 2. April, 20. April und 24. April. Alle Termine beinhalten ausschließlich die Ziffern 0, 2 und 4 in jeweils unterschiedlicher Reihenfolge. Drei der Daten liegen jedoch auf einem Sonnabend oder Sonntag und werden somit gar nicht angeboten.

Dazu kommt für verlobte Paare, dass Außer-Haus-Trauungen im Bezirk Eimsbüttel in diesem Jahr erneut nicht stattfinden. Eine Wiederaufnahme war nach der Aussetzung in den Corona-Jahren eigentlich geplant, so Gottlieb. Doch daraus wird nichts.

Hochzeit Hamburg: Keine Außer-Haus-Trauungen im Bezirk Eimsbüttel

Das bestätigt auch Bezirksamtssprecher Kay Becker gegenüber dem Abendblatt: „Wir müssen unser Angebot konzentrieren und auf Sonnabends- und Außer-Haus-Trauungen verzichten.“ Grund für das derzeit eingeschränkte Angebot seien die hohe Aufgabenlast durch Geburts-, Sterbebeurkundungen und Trauungen. Auch der Personalmangel sei ein Problem. Die Situation werde für das laufende Jahr „so bleiben müssen“, so Becker. „Wir hoffen, dass wir in 2025 wieder das gewohnte Angebot vorhalten können.“

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 539 Eheschließungen im Bezirk Eimsbüttel durchgeführt, davon wurden 426 Paare standesamtlich getraut, von denen mindestens eine Person ihren Wohnsitz im Bezirk hat.