Eimsbüttel: Ex-Biomarkt an der Osterstraße – überraschende Neuigkeiten

Flachbau am beliebten Platz in Eimsbüttel soll für Hotel abgerissen werden. Doch nun gibt es eine Zwischenlösung. Das ist geplant.

So soll es künftig am Fanny-Mendelssohn-Platz in Eimsbüttel aussehen: unten Café und Restaurant, oben Hotel. Doch bis dahin zieht ein Pop-up-Store in das Erdgeschoss ein.

Hamburg. Dass sich am Fanny-Mendelssohn Platz an der Ecke Osterstraße/Heußweg in Eimsbüttel absehbar etwas tut, ist inzwischen bekannt: Wie berichtet, soll in dem Flachbau, in dem zuletzt ein Bio-Supermarkt seinen Sitz hatte, in den kommenden Jahren ein Stadthotel entstehen. Doch bevor es so weit ist, wird die Fläche nun anders genutzt. Die Zwischenlösung: Mit einem künstlerischen Pop-up-Store.

Hinter der Idee steht die Hamburger Modedesignerin Katrin Rieber. Sie hat bereits zwei nachhaltige Mode-Labels gegründet: „Tentation“ und „ein garten“. Ihr Atelier hat sie in Altona. Darüber hinaus sucht sie regelmäßig nach verfügbaren Flächen für den Winter, die sie dann für einen Pop-up-Store nutzen kann.

Eimsbüttel: Künstlerischer Pop-up-Store an der Osterstraße

Schließlich fand sie ein Inserat von der Hamburger Kreativgesellschaft, in der ein temporärer Nutzer für die Fläche gesucht wurde. „Ich war sofort begeistert, weil die Fläche mit 500 Quadratmetern groß und die Lage direkt an der Osterstraße einfach toll ist“, so Rieber.

Schließlich schrieb sie ein Konzept und reichte es ein. Dabei kam ihr zugute, dass sie bereits in der Vergangenheit gemeinsam mit anderen Künstlern und Designern Flächen bespielt hat.

Mehr zum Thema

Pop-up-Store in Eimsbüttel – viele Künstler unter einem Dach

Ihre Idee: „Wir nutzen die Fläche mit neun Parteien, die nachhaltige Produkte anbieten. Wir haben Fair Fashion, Keramik, Collage und Malerei, Installations- und Videokunst.“ Damit konnte sie die Kreativgesellschaft überzeugen – die Zusage kam.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Eröffnung ist für den 7. Oktober geplant. „Dann feiern wir mit einer Live-Band, Essen und Getränken“, so Rieber. Zunächst ist der Plan, dass Designer und Künstler bis Ende Dezember bleiben können. Aber nach aktuellem Stand besteht schon jetzt beidseitiges Interesse zur Verlängerung.