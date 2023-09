Hamburg-Eimsbüttel: Beliebter XXL-Flohmarkt auf der Osterstraße fällt wieder aus

Der Flohmarkt auf dem Else-Rauch-Platz in Eimsbüttel ist sehr beliebt, vor allem in der XXL-Version.

Osterstraße Beliebter XXL-Flohmarkt in Eimsbüttel fällt schon wieder aus

Hamburg. In Hamburg-Eimsbüttel erwarten schon etliche Bewohner rund um die Osterstraße sehnsüchtig den letzten Sonntag im September. „Mein Keller ist rappelvoll“, sagt eine Anwohnerin, „und so geht es vielen anderen auch. Da muss ganz viel auf den Flohmarkt.“ Der September ist in Hamburg ein beliebter Monat für Flohmärkte.

Doch den XXL-Flohmarkt am letzten Wochenende im September, wie es ihn in den Jahren vor der Corona-Pandemie stets einmal im Jahr gegeben hat, wird auch in diesem Jahr erneut ausfallen. „Es sind organisatorische Gründe“, sagt Til Bernstein vom Verein Osterstraße e. V.

Hamburg-Eimsbüttel: Beliebter XXL-Flohmarkt auf der Osterstraße fällt erneut aus

Veranstaltet wurde der längste Flohmarkt Eimsbüttels vom Verein zur Förderung der Kultur auf dem Else-Rauch-Platz e. V. üblicherweise mit Unterstützung des Osterstraßen-Vereins. Erstmals ging die große Secondhand-Veranstaltung am 3. Oktober 2000 über die Bühne.

Auch wenn es in diesem Jahr keinen XXL-Flohmarkt geben wird – eine Menge los ist dennoch am 24. September rund um die Osterstraße. Denn die Geschäfte an der beliebten Einkaufsmeile öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Eimsbüttler Stadtteilinitiativen können sich kostenfrei präsentieren

Und der Kulturverein Else-Rauch-Platz e. V. lädt zum „Treff der Eimsbüttler Initiativen“ – begleitet vom Eimsbüttler Anwohnerflohmarkt von 10 bis 16 Uhr auf dem Else-Rauch-Platz (U-Bahn-Station Lutterothstraße).

„Ganz besonders willkommen sind uns immer Stadtteilinitiativen, soziale Organisationen, Verbände und Ähnliches“, heißt es auf der Homepage des Vereins. „Diese nehmen selbstverständlich kostenfrei teil.“

Die Anmeldung für Flohmarktstände ist am 17. September ab 10 Uhr in/vor der Villa am Park auf dem Else-Rauch-Platz möglich. Initiativen müssen eine E-Mail an ini@else-rauch-platz.de schreiben.

Eimsbüttel: 2024 soll es wieder einen XXL-Flohmarkt geben

Der Verein Osterstraße lädt am 24. September zum „Made-in-Eimsbüttel-Markt“ in die Karl-Schneider-Passage ein. Auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz gibt es laut Til Bernstein ebenfalls einen Flohmarkt.

Für 2024 macht Til Bernstein den Eimsbüttlern aber Hoffnung: „Dann wird es wieder einen XXL-Flohmarkt geben.“ Die Stände sollen sich wieder vom Else-Rauch-Platz über den Stellinger Weg bis zum Fanny-Mendelssohn-Platz erstrecken.