Streik bei Hagenbeck? Behörde sieht Leben der Tiere gefährdet

Fachamt für Veterinärwesen schaltet sich in Streit zwischen Zoo-Chef und Gewerkschaft ein. Warum juristische Konsequenzen drohen.

Hamburg. Es sind drastische Worte, die das Hamburger Fachamt für Veterinärwesen wählt. Bei einem Streik unter Mitarbeitern der Tierpflege durch die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) sehen die Experten das Wohl der Tiere im Tierpark Hagenbeck massiv gefährdet. Das Amt verweist darauf, dass bei Missachtung der Vorgaben des Tierschutzgesetzes Straftatbestände erfüllt sein können.

Wie berichtet, fordert die Gewerkschaft einen Haustarifvertrag für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anfang der Woche wurde ein unbefristeter Streik bei Hagenbecks Tierpark angekündigt. Darüber hinaus gibt es Streit über einen möglichen Notplan für die Betreuung der rund 1400 Tiere.

Tierpark Hagenbeck: Chef droht mit juristischen Konsequenzen bei Streik

Die Gewerkschaft hatte vorgeschlagen, dass die Tierpfleger zunächst von 6.30 bis 9.30 Uhr arbeiten und danach die Arbeit niederlegen. Nur bei Engpässen sollten einzelne Streikende wieder in den Tierpark zurückkehren.

Das Fachamt fordert die Gewährleistung von durchgehender Betreuung, Beschäftigung, Überwachung, Fütterung, Hygiene und Säuberung bei den Tieren. Sonst würden konkrete Beeinträchtigungen für die Tiere mit Gefahr von Schmerzen, Leiden oder Schäden bis hin zu Todesfällen drohen, wenn erforderliche oder gewohnte Betreuung und Fütterungen entfallen sollte. Gerade die exotischen Arten im Tierpark benötigen spezielle Betreuung und Behandlung, die nur von geschultem Tierpflegepersonal durchgeführt werden können.

Hagenbeck: Albrecht ist froh über die Position des Fachamtes

Auch die Sicherung der Gehege vor möglichen Gefahren durch die Tierparkbesucher (Hineinwerfen von Gegenständen, Hineinklettern oder Manipulieren am Gehege) müsse gewährleistet werden. Bei Ausbruch von Tieren könnte Lebensgefahr für die Menschen entstehen.

Hagenbeck-Geschäftsführer Dirk Albrecht nimmt die Warnung des Fachamtes mit Wohlwollen zur Kenntnis und droht der IG BAU erneut mit juristischen Konsequenzen, sollte es wirklich zum Streik kommen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich bin sehr froh, dass die Behörde auch eine klare Position zum Schutz unserer Tiere mitgeteilt hat. Wenn der IG BAU immer noch nicht klar ist, dass ein solcher Streik das Wohl unserer Tiere massiv gefährdet, werden wir dagegen umgehend gerichtlich vorgehen“, erklärte Albrecht.

Hagenbeck: Tierärzte warnen vor gravierenden Folgen beim Streik der Tierpfleger

In einem offenen Brief appelliert der Hagenbeck-Chef an die Gewerkschaft: „Wir fordern Sie daher erneut auf, zu bestätigen, ihren geplanten Streik nicht auch auf den sensiblen Bereich der Tierpflege auszuweiten – es gibt genug andere Bereiche im Tierpark, die die IG BAU bestreiken kann, ohne unsere Tiere zu gefährden.“

Die Geschäftsführung und zoologische Führung des Tierparks fordern die IG BAU auf: „Lassen Sie die doch bitte unsere Tiere in Ruhe. Sie dürfen nicht darunter leiden, dass die Gewerkschaft Streikziele durchsetzen will.“

Zuvor hatten bereits der zoologische Experte Guido Westhoff (Zoologischer Direktor bei Hagenbeck) sowie die Tierpark-Ärzte Michael Flügger und Adriane Prahl eindringlich vor den gravierenden Folgen eines solchen „Notbetriebes“ in der Tierpflege gewarnt.