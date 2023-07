Feuerwehr Hamburg: Verkehrsunfall in Lokstedt – eine Person schwer verletzt

Auf dem Lokstedter Steindamm kam es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall. Sperrung sorgte für Stau.

Feuerwehr Hamburg Schwerer Verkehrsunfall in Lokstedt – zwei Personen verletzt

Hamburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lokstedt wurde am Freitagvormittag um 10.25 Uhr eine Frau schwer verletzt. Auf dem Lokstedter Steindamm kollidierten aus noch unbekannter Ursache zwei Pkw. Durch den Aufprall wurde ein Fahrzeug auf die Seite geschleudert. „Die Kollegen vor Ort haben das Auto wieder auf die Räder gestellt. Die 70 bis 80 Jahre alte Fahrerin musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam in Notarztbegleitung ins Krankenhaus“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg dem Abendblatt.

Feuerwehr Hamburg: Lokstedter Steindamm in beide Richtungen gesperrt

Die zweite am Unfall beteiligte Person konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie kam aber nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ebenfalls ins Krankenhaus.

„Der Lokstedter Steindamm musste während des Feuerwehreinsatzes ab dem Siemersplatz zunächst in beide Richtungen gesperrt werden. Mittlerweile ist aber in Fahrtrichtung stadtauswärts wieder ein Fahrstreifen freigegeben“, sagte ein Polizeisprecher.