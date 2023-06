Auf dem Heußweg in Eimsbüttel soll auf einem bestimmten Abschnitt bald Tempo 30 gelten. Das hat die Bezirksversammlung beschlossen (Archivbild).

Verkehr Hamburg Auf bekannter Straße in Eimsbüttel gilt bald Tempo 30

Hamburg. Auf dem Heußweg in Eimsbüttel – zwischen Fruchtallee und Osterstraße, auf der jüngst das beliebte Straßenfest gefeiert wurde – sollten Autofahrer demnächst einen Gang runterschalten, denn schon bald gilt hier Tempo 30. Den entsprechenden Antrag zur Einrichtung der Tempo-30-Strecke hatte die Eimsbütteler Linksfraktion im April gestellt. Auf der Bezirksversammlung an diesem Donnerstag stimmte die Mehrheit der Bezirksabgeordneten dafür.

Verkehr Hamburg: Im Heußweg in Eimsbüttel gilt bald Tempo 30

Als Grund für den Antrag nennt die Linkenfraktion die beiden Kindertagesstätten am Heußweg 3 und 25. In der Mitte der Strecke zwischen Fruchtallee und Osterstraße befinden sich zudem ein Zugang zur Grundschule Tornquiststraße und zu Sportstätten des Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club e. V. (HEBC) sowie zwei Eingänge der Grünanlage Unnapark mit einem Spielplatz, so die Linken-Bezirksfraktion.

Den Ist-Zustand – Tempo 50 – halten die Politiker angesichts potenzieller Kinder im Verkehrsraum hier für fehl am Platz. Da die letzte StVO-Novellierung es begünstigt, an der Stelle eine Tempo-30-Strecke einzurichten, legte die Linksfraktion den Antrag vor. Dank der Novellierung ist es schließlich deutlich einfacher geworden, beispielsweise vor Kindergärten oder Seniorenwohnheimen Geschwindigkeitsbegrenzungen anzuordnen.

Tempo 30 im Heußweg – genauer Termin noch nicht bekannt

„Es sind immer wieder die kleinen Dinge in den Bezirken, welche die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner verbessern können“, sagt der Linken-Verkehrsexperte Peter Gutzeit. „Umso mehr freue ich mich, diese beständig auf der Tagesordnung der entsprechenden Ausschüsse behandeln zu lassen. Oft, wie auch bei diesem Antrag, mit einem erfreulichen Ergebnis.“

Ab wann im Heußweg Tempo 30 gelten soll, ist noch nicht bekannt. Denn bevor die Schilder aufgestellt werden, muss die Polizei der neuen Geschwindigkeitsbegrenzung zustimmen. Peter Gutzeit geht davon aus, dass dies in rund drei Monaten geschehen sein sollte. „Sonst werde ich noch einmal Theater machen“, sagt er.

In der Bezirksversammlung konnte der Tempo-30-Beschluss für den Heußweg zwar mit der Mehrheit der Stimmen gefasst werden. Auf die Stimmen von CDU, AfD und FDP mussten die Antragsteller dabei allerdings verzichten.