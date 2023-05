Trotz Roncalli: Ballonfahrer dürfen nun doch auf die Große Moorweide

Das Starten und Landen von Ballons auf der Moorweide im Bezirk Eimsbüttel wird auch in diesem Sommer möglich sein.

Hamburg. Erst hatte Ballonfahrer Axel Ockelmann aus Buchholz in der Nordheide eine Genehmigung für Start und Landungen auf der Großen Moorweide in Rotherbaum, dann wurde sie ihm kürzlich wieder entzogen, weil Roncalli dort gastiert. Jetzt gibt es eine erneute Kehrtwende in dem Fall.

Nachdem der Aufbau des Circus Roncalli nun erfolgt ist, hat das zuständige Bezirksamt Eimsbüttel die Fläche noch einmal geprüft. „Im Ergebnis können wir den Ballonfahrern nun doch den Start genehmigen“, so Kay Becker, Sprecher des Bezirksamtes Eimsbüttel, am Mittwoch.

Trotz Roncalli: Ballonfahrer dürfen doch auf Moorweide starten

Denn ursprünglich wollte man die Grünfläche nach Ende des Gastspiels von Roncalli Ende Juni erst einmal schonen und hatte dem Ballonfahrer daher die bereits erteilte Genehmigung wieder entzogen.

Der Rasen kann aber trotz des Gastspiels wieder gedeihen. Denn die gute Nachricht für Hamburgs Ballonfahrer: Etwas nördlich von der Zirkusfläche ist genug Platz, so dass den Ballonfahrern jetzt auch die Genehmigung erteilt wurde.

Kay Becker: „Wir haben dies den Ballonfahrern bereits mitgeteilt, auch eine Abstimmung mit Roncalli ist bereits erfolgt. Die von Roncalli genutzte Fläche kann sich nach Ende des Gastspiels erholen und gerät nicht in Konflikt mit den Ballonstarts.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.