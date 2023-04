Roncalli Hamburg: Besondere Ankunft – 700 Meter langer Zirkus-Zug rollt an

In wenigen Tagen schlägt der Circus Roncalli sein Zelt auf der Moorweide in Hamburg auf. Welche Neuerungen die Gäste erwarten.

Der Circus Roncalli ist mit seinen historischen Wagen per Zug unterwegs. Bald trifft dieser in Hamburg ein.

Hamburg. Es ist so weit, in wenigen Tagen wird der Circus Roncalli wieder sein Zelt auf der Moorweide in Hamburg aufschlagen. Zuvor hatte es darum ein monatelanges Hick-Hack mit der Bezirkspolitik gegeben.

„Die gesamte Roncalli-Familie ist glücklich, wieder in Hamburg auf der Moorweide gastieren und alle Hamburger verzaubern zu dürfen“, sagt Direktor Bernhard Paul.

Roncalli Hamburg 2023: 700 Meter langer Zirkus-Zug rollt an

Das Besondere: Der Circus Roncalli reist als einziger Zirkus in ganz Deutschland mit der Bahn. In der kommenden Woche wird der 700 Meter lange und bunte Roncalli-Zug mit den alten nostalgischen Wagen in Hamburg erwartet, genauer gesagt am Donnerstag, dem 4. Mai.

Dann rollt er in der Moorfleeter Straße ein und wird anschließend, etwa um zehn Uhr am Morgen, von dem Logistikteam entladen. Das heißt in diesem Fall: Alte Hanomag-Traktoren ziehen die liebevoll restaurierten historischen Zirkuswagen über die Verladerampe und bringen sie an ihren Platz auf der Moorweide.

Neues Zirkus-Programm heißt „All for ART for All“

Zum Zug gehören unter anderem eine Schneiderei, ein Küchenwagen, Wohn- und Materialwagen. Aber auch Abteile für die Garderobe der Künstler. So kommt alles, was die rund 150 Künstler und Mitarbeiter um Direktor Bernhard Paul für die Zeit in Hamburg benötigen, per Zug.

Das neue Roncalli-Programm heißt „All for ART for All“. „Da steckt so viel drin. Im Wort Artistik steckt auch das Wort ART, wie Kunst. Auch unser Umgang mit Tieren, auf die wir in unserer Show verzichten. Wir sind ARTgerecht. Denn unsere Tiere sind ‘roncallisiert’, als Hologramm“, sagt Paul.

2018 präsentierte Roncalli als erster Circus der Welt Holografie in der Manege. Gezeigt werden soll auch in diesem Jahr wieder jede Menge Artistik, aber auch lustige Nummern dürfen nicht fehlen.

Roncalli Hamburg: Artistik, Holografie und vegane Gerichte

Neben dem Programm gibt es weitere Neuerungen: Künftig wird es auf der Moorweide keine Plastikverpackungen und -besteck mehr geben. Außerdem hat Roncalli neben klassischer Bio-Bratwurst und Zuckerwatte auch Smoothies und vegane Gerichte im Angebot.

Der Zirkus wird vom 11. Mai bis zum 25. Juni auf der Moorweide sein Programm spielen. Weitere Informationen gibt es unter: www.roncalli.de