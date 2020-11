Hamburg. Als die CDU die Probleme beim Neubau des Universitätsgebäudes „Haus der Erde“ 2019 erstmals mit denen beim Bau der Elbphilharmonie verglich, wurde das noch belächelt. Doch mittlerweile wird der Vergleich immer realistischer: Denn auch die Fertigstellung des ambitionierten Hochschulgebäudes verzögert sich immer weiter und die Baukosten explodieren geradezu.

Wie aus einer aktuellen Drucksache des Hamburger Senats hervorgeht, steigen die Projektkosten von 177 auf 303 Millionen Euro. Und statt Ende 2019, wie ursprünglich geplant, sollen Studenten und Lehrende erst 2024 in den Neubau am Schlump einziehen. Dann sollen dort die renommierte Klimaforschung und die Geowissenschaften auf rund 37.000 Quadratmetern eine neue Heimat bekommen.

"Haus der Erde" der Uni Hamburg: Viele Planungsmängel

Auch die Probleme ähneln denen beim Bau des Konzerthauses durchaus: „Ursächlich für die Verzögerungen sind im Wesentlichen Planungsmängel im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik, deren komplexe Anforderungen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt in ihrer gesamten Tragweite erkannt wurden“, schreibt der Senat.

Wie berichtet, hatte der erste Planer für diesen Bereich nach Darstellung der Stadt massive Fehler begangen: So seien die hohen Anforderungen an die Temperaturkonstanz der Forschungsräume nicht ausreichend berücksichtigt worden, ebenso wie der notwendige Weiterbetrieb der Laborlüftung im Brandfall. Die notwendige Sprinkleranlage „fehlte in weiten Teilen der Planung“, so der Senat, und die Komplexität der elektromagnetischen Abschirmung in mehreren Laborräumen sei „nicht annähernd erkannt“ worden“. Hinzu kam: „Die Planungsmängel bei der technischen Gasversorgung der Labore waren so gravierend,dass sich die Leitungsmengen und erforderlichen Sensoren infolge der Korrekturen annähernd verdoppelt haben.“

CDU: Neubau wird zum finanziellen Fiasko für Hamburg

Einem 2017 mit der Überarbeitung der Planung beauftragten Unternehmen hatte die Stadt aufgrund von Leistungsverweigerung gekündigt – und die Firma auf Schadenersatz verklagt. Erst ein 2019 beauftragter „Planer D“ habe die Probleme schließlich in ihrer Tiefe erkannt. Seine Empfehlung: Aufgrund des bereits bestehenden Rohbaus ist ein Umbau der bestehenden Lüftungsanlage im Gebäude nicht mehr möglich, so dass eine zusätzliche Lüftungszentrale außerhalb des Gebäudes errichtet werden muss.

„Der Neubau am Geomatikum wird zu einem finanziellen Fiasko für Hamburg“, sagt Thilo Kleibauer, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. „Die Mehrkosten, die der Senat jetzt endlich präzisiert hat, übertreffen alle Befürchtungen. Der rot-grüne Senat hat hier komplett versagt und verantwortet die mangelhafte Planung für eines der größten Universitätsbaumaßnahmen der Stadt.“ Kleibauer zog erneut Parallelen zu Hamburgs bekanntestem Bauwerk: „Nach den Problemen bei der Elbphilharmonie hatten die SPD-geführten Senate das kostenstabile Bauen versprochen. Davon ist hier überhaupt nichts mehr zu erkennen. Auch das direkt beim Ersten Bürgermeister angesiedelte Bau-Monitoring hilft offenbar kaum etwas, wenn im Bauablauf dann Schwierigkeiten auftreten.“

Elbphilharmonie-Desaster kostete Stadt Millionen

Der CDU-Politiker fordert eine Sondersitzung des Haushalts- und des Wissenschaftsausschusses der Bürgerschaft zum „Haus der Erde“: „Ein schnelles Durchwinken von Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe im Schatten von Corona kann auch nicht im Interesse der Abgeordneten von SPD und Grünen sein“, sagt Kleibauer. „Gerade angesichts weiterer Großprojekte im Hochschulbau muss der Senat hier transparent und umfassend Rede und Antwort stehen.“ Noch im Laufe des Tages will sich der Senat zu dem Thema äußern.

Auch die Elbphilharmonie war 2017 erst mit mehreren Jahren Verzögerung eröffnet worden, und die Baukosten für die Stadt hatten sich von anfangs geschätzten 77 auf letztlich 789 Millionen Euro verzehnfacht. Einer von vielen Gründen für die Probleme war ein Streit um die Lüftungsanlage, die während des laufenden Baus umgeplant werden musste.

Kostenexplosion beim Haus der Erde: Kritik vom Steuerzahlerbund

Auch der Bund der Steuerzahler fühlt sich an den Bau des Konzerthauses erinnert: "Die erneute Kostensteigerung beim ‚Haus der Erde‘ macht deutlich, dass der Senat trotz vieler Beteuerungen zum kostenstabilen Bauen nichts gelernt hat", sagte Lorenz Palte, Landesvorsitzender des Steuerzahlerbundes. "Das Bedauerliche: Die gleichen Themen, die bereits beim Bau der Elbphilharmonie und jüngst auch beim immer noch nicht fertig gestellten CCH zu enormen Kostensteigerungen geführt haben, sorgen auch bei diesem Projekt für eine Eskalation. Gebäudetechnik, Lüftungsanlagen, ihre Verortung im Gebäude und die daraus folgenden Traglasten: Wer sich an die Diskussionen bei Elbphilharmonie und CCH erinnert, dem kommt die Senatsbegründung zur Kostenexplosion wie ein Déjà-vu vor."

Dieses Bauprojekt zeige für ihn: "Der Staat ist nicht der bessere Bauherr", so Palte. "Deshalb wird es Zeit, dass das Parlament den Senat bei großen Bauten stärker an die Kandare nimmt. Dem Senat allein misslingen große Bauprojekte mittlerweile reihenweise.“

Einen gravierenden Unterschied gibt es dennoch: Das Elbphilharmonie-Desaster hatten CDU-geführte Senate zu verantworten, das „Haus der Erde“ fällt hingegen in die Regierungszeit der SPD, beziehungsweise von Rot-Grün.